В большинстве областей синоптики не прогнозируют осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
В воскресенье в Украине будет наблюдаться переменная облачность. На Закарпатье днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Кроме этого, ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами ожидается туман.
Ветер в течение дня преимущественно будет северо-восточным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, в южной части – до +19 градусов.
Зато на востоке и северо-востоке столбики термометров будут показывать +8 – +13 градусов, днем – +21 – +26 градусов, а на юге страны – до +29 градусов.
Какой будет температура воздуха в украинских городах?
- Киев +22...+24;
- Ужгород +25...+27;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +22...+24;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +22...+24;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +22...+24;
- Одесса +26...+28;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +26...+28;
- Кропивницкий +23...+25;
- Черкассы +22...+24;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +23...+25;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +24...+26;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +24...+26.
Какой будет погода в сентябре: коротко о главном
- Метеоролог Вера Балабух рассказала, что сентябрь в Украине ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы. Однако кое-где во время первого месяца осени могут быть заморозки.
- До 12 – 13 сентября в Украине будет сохраняться антициклональный характер погоды, после чего ожидается постепенное снижение температуры.