У більшості областей синоптики не прогнозують опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
У неділю в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. На Закарпатті вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Окрім цього, вночі та вранці на Прикарпатті й Закарпатті подекуди очікується туман.
Вітер впродовж дня переважно буде північно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, у південній частині – до +19 градусів.
Натомість на сході та північному сході стовпчики термометрів показуватимуть +8 – +13 градусів, вдень – +21 – +26 градусів, а на півдні країни – до +29 градусів.
Якою буде температура повітря в українських містах?
- Київ +22…+24;
- Ужгород +25…+27;
- Львів +23…+25;
- Івано-Франківськ +23…+25;
- Тернопіль +22…+24;
- Чернівці +23…+25;
- Хмельницький +22…+24;
- Луцьк +23…+25;
- Рівне +23…+25;
- Житомир +23…+25;
- Вінниця +22…+24;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +26…+28;
- Херсон +26…+28;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +22…+24;
- Чернігів +22…+24;
- Суми +21…+23;
- Полтава +22…+24;
- Дніпро +23…+25;
- Запоріжжя +26…+28;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +24…+26.
Прогноз погоди на 7 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Якою буде погода у вересні: коротко про головне
- Метеорологиня Віра Балабух розповіла, що вересень в Україні очікується теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму. Однак подекуди під час першого місяця осені можуть бути заморозки.
- До 12 – 13 вересня в Україні зберігатиметься антициклональний характер погоди, після чого очікується поступове зниження температури.