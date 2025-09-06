У більшості областей синоптики не прогнозують опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

У неділю в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. На Закарпатті вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Окрім цього, вночі та вранці на Прикарпатті й Закарпатті подекуди очікується туман.

Вітер впродовж дня переважно буде північно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, у південній частині – до +19 градусів.

Натомість на сході та північному сході стовпчики термометрів показуватимуть +8 – +13 градусів, вдень – +21 – +26 градусів, а на півдні країни – до +29 градусів.

Якою буде температура повітря в українських містах?

  • Київ +22…+24;
  • Ужгород +25…+27;
  • Львів +23…+25;
  • Івано-Франківськ +23…+25;
  • Тернопіль +22…+24;
  • Чернівці +23…+25;
  • Хмельницький +22…+24;
  • Луцьк +23…+25;
  • Рівне +23…+25;
  • Житомир +23…+25;
  • Вінниця +22…+24;
  • Одеса +26…+28;
  • Миколаїв +26…+28;
  • Херсон +26…+28;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +22…+24;
  • Чернігів +22…+24;
  • Суми +21…+23;
  • Полтава +22…+24;
  • Дніпро +23…+25;
  • Запоріжжя +26…+28;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +24…+26.

Прогноз погоди на 7 вересня
Прогноз погоди на 7 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Якою буде погода у вересні: коротко про головне

  • Метеорологиня Віра Балабух розповіла, що вересень в Україні очікується теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму. Однак подекуди під час першого місяця осені можуть бути заморозки.
  • До 12 – 13 вересня в Україні зберігатиметься антициклональний характер погоди, після чого очікується поступове зниження температури.