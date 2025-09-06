У більшості областей синоптики не прогнозують опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

У неділю в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. На Закарпатті вдень місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Окрім цього, вночі та вранці на Прикарпатті й Закарпатті подекуди очікується туман.

Вітер впродовж дня переважно буде північно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, у південній частині – до +19 градусів.

Натомість на сході та північному сході стовпчики термометрів показуватимуть +8 – +13 градусів, вдень – +21 – +26 градусів, а на півдні країни – до +29 градусів.

Якою буде температура повітря в українських містах?

Київ +22…+24;

Ужгород +25…+27;

Львів +23…+25;

Івано-Франківськ +23…+25;

Тернопіль +22…+24;

Чернівці +23…+25;

Хмельницький +22…+24;

Луцьк +23…+25;

Рівне +23…+25;

Житомир +23…+25;

Вінниця +22…+24;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +26…+28;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +22…+24;

Чернігів +22…+24;

Суми +21…+23;

Полтава +22…+24;

Дніпро +23…+25;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +24…+26;

Харків +24…+26.



Прогноз погоди на 7 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру

