Осень все ближе, и в Украине постепенно становится холоднее. В пятницу, 22 августа, погода резко изменится. В то же время в ряде областей будет до +33 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Разница в 17 градусов: в Украине прогнозируют сильные перепады температуры

Какой будет погода в Украине 22 августа

Ожидается, что будет облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях умеренные, местами значительные дожди. Днем, кроме Запада, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура в западных областях ночью +12...+17 градусов, днем +17...+22; на остальной территории ночью +15...+20, днем +28...+33, в северных областях +20...+25 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и в области

Здесь тоже будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют умеренный дождь, днем с грозой, по области местами значительные дожди.

Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, на Киевщине днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Температура по области ночью +15...+20 градусов, днем +20...+25, в Киеве ночью +15...+17, днем +21...+23 градуса.

Важно! В Киеве и Киевской области есть предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Днем 22 августа будет гроза, по области в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погода в областных центрах

Киев +21...+23

Ужгород +19...+21

Львов +18...+20

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +18...+20

Черновцы +19...+21

Хмельницкий +20...+22

Луцк +19...+21

Ровно +18...+20

Житомир +19...+21

Винница +24...+26

Одесса +29...+31

Николаев +29...+31

Херсон +30...+32

Симферополь +29...+31

Кропивницкий +29...+31

Черкассы +29...+31

Чернигов +23...+25

Сумы +24...+26

Полтава +29...+31

Днепр +30...+32

Запорожье +29...+31

Донецк +30...+32

Луганск +30...+32

Харьков +31...+33



Прогноз погоды в Украине на 22 августа / Укргидрометцентр