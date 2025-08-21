Сонце зміниться на дощі та грози, але подекуди буде +33: прогноз погоди на 22 серпня
Осінь дедалі ближче, і в Україні поступово стає холодніше. У п'ятницю, 22 серпня, погода різко зміниться. Водночас у низці областей буде до +33 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 22 серпня
Очікується, що буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень і в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі. Вдень, окрім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. На решті території без опадів.
Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура у західних областях вночі +12...+17 градусів, удень +17...+22; на решті території вночі +15...+20, вдень +28...+33, у північних областях +20...+25 градусів.
Прогноз погоди у Києві та в області
Тут теж буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірний дощ, вдень з грозою, по області місцями значні дощі.
Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, на Київщині вдень місцями град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
Температура по області вночі +15...+20 градусів, удень +20...+25, у Києві вночі +15...+17, вдень +21...+23 градуси.
Важливо! У Києві та на Київщині є попередження про небезпечні метеорологічні явища. Удень 22 серпня буде гроза, по області в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Погода в обласних центрах
- Київ +21...+23
- Ужгород +19...+21
- Львів +18...+20
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +18...+20
- Чернівці +19...+21
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +19...+21
- Рівне +18...+20
- Житомир +19...+21
- Вінниця +24...+26
- Одеса +29...+31
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +30...+32
- Сімферополь +29...+31
- Кропивницький +29...+31
- Черкаси +29...+31
- Чернігів +23...+25
- Суми +24...+26
- Полтава +29...+31
- Дніпро +30...+32
- Запоріжжя +29...+31
- Донецьк +30...+32
- Луганськ +30...+32
- Харків +31...+33