Крылатые ракеты типа "Калибр" враг в очередной раз запустил на украинские земли. Это произошло ночью 30 августа.

Информацию предоставили Воздушные силы ВСУ. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Смотрите также Россия снова запустила БпЛА, тревоги уже в западных областях: куда сейчас летят "Шахеды"

Россия запустила "Калибры" 30 августа: что известно?

Ближе к 03:30 ночью 30 августа Воздушные силы сообщили в соцсетях о пусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. А именно – из Новороссийска. Перед этим мониторы предупреждали о такой угрозе.

К 4 утра эти крылатые ракеты зашли в украинское небо. Как отметили мониторинговые сообщества, "Калибры" полетели в сторону Днепропетровщины.

Что известно о массированной атаке на Украину 30 августа?

С вечера 29 августа российские войска запускали очень много "Шахедов". Взрывы раздавались в Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве и области, также в Ивано-Франковске и других городах и регионах.

В воздухе находятся и несколько стратегических бомбардировщиков армии врага – говорится о Ту-160 и Ту-95. Воздушная тревога продолжается почти во всех областях Украины.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.