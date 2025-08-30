Крилаті ракети типу "Калібр" ворог укотре запустив на українські землі. Це сталося вночі 30 серпня.

Інформацію надали Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Росія запустила "Калібри" 30 серпня: що відомо?

Ближче до 03:30 уночі 30 серпня Повітряні сили повідомили у соцмережах про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. А саме – з Новоросійська. Перед цим монітори попереджали про таку загрозу.

До 4 ранку ці крилаті ракети зайшли в українське небо. Як зазначили моніторингові спільноти, "Калібри" полетіли у бік Дніпропетровщини.

Що відомо про масовану атаку на Україну 30 серпня?

З вечора 29 серпня російські війська запускали дуже багато "Шахедів". Вибухи лунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та області, також в Івано-Франківську та інших містах і регіонах.

У повітрі перебувають і кілька стратегічних бомбардувальників армії ворога – мовиться про Ту-160 і Ту-95. Повітряна тривога триває майже в усіх областях України.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграмі.