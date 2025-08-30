Інформацію надали Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Дивіться також Росія знову запустила БпЛА, тривоги вже у західних областях: куди зараз летять "Шахеди"

Росія запустила "Калібри" 30 серпня: що відомо?

Ближче до 03:30 уночі 30 серпня Повітряні сили повідомили у соцмережах про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. А саме – з Новоросійська. Перед цим монітори попереджали про таку загрозу.

До 4 ранку ці крилаті ракети зайшли в українське небо. Як зазначили моніторингові спільноти, "Калібри" полетіли у бік Дніпропетровщини.

Що відомо про масовану атаку на Україну 30 серпня?

З вечора 29 серпня російські війська запускали дуже багато "Шахедів". Вибухи лунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та області, також в Івано-Франківську та інших містах і регіонах.

У повітрі перебувають і кілька стратегічних бомбардувальників армії ворога – мовиться про Ту-160 і Ту-95. Повітряна тривога триває майже в усіх областях України.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграмі.