В 2026 году ожидается рост: в СНБО оценили дальнобойные возможности Украины

Украинский оборонно-промышленный комплекс активно развивается. На 2026 год только дальнобойные возможности нашей страны оцениваются в более 35 миллиардов долларов.

Об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает 24 Канал.

Как Украина развивает производство оружия?

На сегодня украинский оборонно-промышленный комплекс имеет способность около 35 миллиардов долларов в год. В то же время финансирование покрывает не более половины реального производственного потенциала украинской оборонки.

Уже в 2026 году только сектор дальнобойных возможностей может превысить 35 миллиардов долларов, тогда как общий объем отрасли способен достичь 60 миллиардов.

Это означает, что 2025 стал годом масштабного развертывания производства дальнобойных средств поражения, а в 2026-м ожидается дальнейший рост объемов,

– пояснил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, такой объем средств Украина не сможет собрать ни из бюджета, ни благодаря помощи партнеров. Поэтому часть производства планируют направить на контролируемый экспорт в дружественные страны – как механизм самофинансирования.

Это поможет поддерживать производственные темпы, сохранить рабочие места и привлекать валютную выручку в оборонный сектор.

Какие ракеты производит Украина?