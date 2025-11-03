Зеленский анонсировал визит команды США по "дрон-deal": когда она прибудет

В Украину вскоре прибудет команда США по соглашению о производстве дронов. Президент сообщил, что это произойдет уже на следующей неделе.

Об этом рассказал гарант во время брифинга 3 ноября, информирует 24 Канал.

Что известно о предстоящем визите?

Президент сообщил, что на следующей неделе в нашу страну прибудет команда из Штатов по соглашению о производстве дронов.

Команда Соединенных Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине,

– сказал он.

Глава государства также отметил, что советник по стратегическим вопросам Александр Камышин будет представлять экспорт Украины на Европейском континенте. Кроме того, секретарь СНБО Рустем Умеров сейчас прорабатывает вопрос представления экспорта на Ближнем Востоке и Азии.

