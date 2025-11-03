Зеленский анонсировал визит команды США по "дрон-deal": когда она прибудет
В Украину вскоре прибудет команда США по соглашению о производстве дронов. Президент сообщил, что это произойдет уже на следующей неделе.
Об этом рассказал гарант во время брифинга 3 ноября, информирует 24 Канал.
Что известно о предстоящем визите?
Президент сообщил, что на следующей неделе в нашу страну прибудет команда из Штатов по соглашению о производстве дронов.
Команда Соединенных Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине,
– сказал он.
Глава государства также отметил, что советник по стратегическим вопросам Александр Камышин будет представлять экспорт Украины на Европейском континенте. Кроме того, секретарь СНБО Рустем Умеров сейчас прорабатывает вопрос представления экспорта на Ближнем Востоке и Азии.
Что предшествовало?
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина ведет с США два соглашения по закупке вооружения и продажи дронов. Он назвал их Mega Deal и Drone Deal.
Он отмечал, что представители Украины и США уже перешли на технический уровень ведения переговоров по продаже дронов. Об обоих соглашениях Зеленский говорил с президентом США Трампом во время встречи на полях Генассамблеи ООН.