Зеленський анонсував візит команди США щодо "дрон-deal": коли вона прибуде

В Україну невдовзі прибуде команда США щодо угоди про виробництво дронів. Президент повідомив, що це відбудеться вже наступного тижня.

Про це розповів гарант під час брифінгу 3 листопада, інформує 24 Канал.

Що відомо про майбутній візит?

Президент повідомив, що наступного тижня до нашої країни прибуде команда із Штатів щодо угоди про виробництво дронів.

Команда Сполучених Штатів Америки щодо drone-deal на наступному тижні буде в Україні,

– сказав він.

Глава держави також зазначив, що радник зі стратегічних питань Олександр Камишин буде представляти експорт України на Європейському континенті. Окрім того, секретар РНБО Рустем Умєров зараз пропрацьовує питання представлення експорту на Близькому Сході й Азії.

Що передувало?