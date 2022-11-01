Отключение света: пропагандисты запустили "флешмоб" с критикой Зеленского

Российские пропагандисты опубликовали несколько сообщений, призывающих включать свет вечером, когда энергосистема Украины перегружена. Следует заметить, что подписчиков у врагов всего несколько.

Сообщения с якобы "флешмобом" опубликовал украинский активист Сергей Стерненко. Оккупанты даже публикуют руку у выключателя, которая якобы должна символизировать, что нужно включать свет.

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Пропагандисты устроили "флешмоб"

Российские пропагандисты сообщают, что Kua43809470, nuwafolukaqi, Moumita66003362 и MbayeFa21754059 с тремя подписчиками на четырех запустили очень важный флешмоб,

– сронизировал Стерненко.

Он также пошутил, что мы якобы ждем, когда к нему присоединятся еще Jqaz17Xc92jjOpla и V17396ggKoputinpidor.

Стерненко показал "флешмоб" оккупантов

Также оккупанты в этот же день запустили другой флешмоб, где признаются в любви российской ПВО. В частности, несколько россиянок в Белгородской области решили "мотивировать" российских оккупантов, чтобы те защищали российских граждан от прилетов.

Однако стоит вспомнить, что противовоздушная оборона у россиян точно не самая лучшая, учитывая тот факт, что в Белгороде ежедневно российская ракета не хочет лететь в Украину и взрывается на своей родной земле.

Так, в ночь на 1 ноября у россиян была та же история. Подробнее об упавшей в Белгороде российской ракете читайте по ссылке.

Флешмоб украинцев, когда Россия атаковала наши ТЭЦ

11 сентября после атаки россиян по нескольким нашим тепловым электростанциям, Владимир Зеленский в ежедневном обращении сказал, что такими ударами российские оккупанты пытаются сломать украинцев разными способами. Ведь это месть за активное контрнаступление ВСУ.

Президент Украины тогда сказал: "Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас".

После этого обращения украинцы массово подхватили флешмоб с этими словами. Известные люди в Украине и мире присоединились к флешмобу. В частности, слова президента процитировали: военная и депутат Алина Михайлова, журналист-расследователь Христо Грозев и десятки украинцев.

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