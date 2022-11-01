Відключення світла: пропагандисти запустили "флешмоб" з критикою Зеленського
Російські пропагандисти опублікували декілька дописів, які закликають вмикати світло ввечері, коли енергосистема України перевантажена. Варто зауважити, що підписників у ворогів всього декілька.
Окупанти навіть публікують руку біля вимикача, яка нібито мала символізувати, що треба вмикати світло, інформує 24 канал. Дописи вороги поширюють в твітері та вайбері.
Зауважте Постійно прилітає, але жителі Бєлгорода запустили флешмоб – зізнаються в коханні ППО
Пропагандисти влаштували "флешмоб"
Російські пропагандисти повідомляють, що Kua43809470, nuwafolukaqi, Moumita66003362 та MbayeFa21754059 із трьома підписниками на чотирьох запустили дуже важливий флешмоб,
– зіронізував активіст Сергій Стерненко.
Також окупанти в цей же день запустили інший флешмоб, де зізнаються в коханні російській ППО. Зокрема, декілька росіянок в Бєлгородської області вирішили "мотивувати" російських окупантів, щоб ті захищали російських громадян від прильотів.
Проте варто пригадати, що протиповітряна оборона в росіян точно не найкраща, враховуючи той факт, що в Бєлгороді чи не щодня російська ракета не хоче летіти в Україну та вибухає на своїй рідній землі.
Так, в ніч проти 1 листопада в росіян була та ж історія. Детальніше про російську ракету, яка впала в Бєлгороді, читайте за посиланням.
У Центрі протидії дезінофрмації застерегли українців
У Центрі протидії дезінформації заявили, що провокативний флешмоб за хештегом #LightOnZelenskyyOff вже підхопили росЗМІ.
Зокрема, російські ЗМІ повідомили, що "українці запустили флешмоб із хештегом #LightOnZelenskyyOff проти політики Зеленського та закликають 1 листопада максимально ввімкнути світло",
– написали в ЦПД.
Там додали, що більшість акаунтів, названих "українцями" є ботами. Адже російськомовний текст перекладений на українську мову з помилками.
Зокрема, в ЦПД навели приклад такого перекладу: "Пів країни вже без електрохарчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!", а російською мовою це звучить: "Пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!".
Вказаний флешмоб – безглузда та небезпечна маніпуляція, покликана збільшити навантаження на українську енергосистему для її повного виходу з ладу,
– пояснили в Центрі протидії дезінформації.
Там людей закликали економити світло, особливо в пікові години – вранці з 7 до 10 та ввечері з 18 до 23 години.
Флешмоб українців, коли Росія атакувала наші ТЕЦ
- 11 вересня після атаки росіян по декількох наших теплових електростанціях, Володимир Зеленський у щоденному зверненні сказав, що такими ударами російські окупанти намагаються зламати українців різними способами. Адже це помста за активний контрнаступ ЗСУ.
- Президент України тоді сказав: "Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас".
- Після цього звернення українці масово підхопили флешмоб з цими словами. Відомі люди в Україні та світі долучились до флешмобу. Зокрема, слова президента процитували: військова та депутатка Аліна Михайлова, журналіст-розслідувач Христо Грозєв та десятки українців.
Дивіться також – де в Україні не буде світла: відео