Зокрема, росія потужно вдарила по наших ТЕЦ, залишивши кілька регіонів без світла. Президент Володимир Зеленський відреагував на це потужною заявою. Після неї українці влаштували флешмоб, інформує 24 канал.

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У чому полягає флешмоб

Президент України сказав, що ми можемо бути без світла чи газу, без їжі чи води, але без росіян. Ці слова дуже вразили українців та надихнули на флешмоб, щоб підтримати президента. Таким чином ми показуємо, що нам нічого не страшно. У соцмережах із хештегом "безвас" цитують Зеленського. До цієї фрази виставляють відповідні картинки та пишуть свої думки, із чим в них асоціюється таке формулювання.

Наприклад, військова та депутатка Аліна Михайлова процитувала президента.

У захопленні від цих слів не лише українці, але й люди за кордоном. Журналіст-розслідувач Христо Грозєв процитував промову Зеленського англійською.

Вже традиціно українці не могли обійтись без гумору.

У фейсбуці росіян закликають йти з нашої землі. Бо ж ми все одно проженемо.

Також до флешмобу залучили й слова Тараса Шевченка.

Не забули українці згадати і про Донбас.

Росіяни, як завжди, намагаються цьому протидіяти і реагують у всій своїй "красі". Та помітно, що їм нема чого сказати адекватного. Тому просто кидають всю свою злість у коментарях.

Як звучали слова Зеленського

Президент у промові сказав: без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство".

Володимир Зеленський також додав, що навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти. Ці удари є навмисними та цинічними.

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