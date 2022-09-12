В частности, россия мощно ударила по нашим ТЭЦ, оставив несколько регионов без света. Президент Владимир Зеленский отреагировал на это сильным заявлением. После него украинцы устроили флешмоб, сообщает 24 канал.

По теме Россияне рано начали стрелять по ТЭЦ, у них паника, но сделать коллапс не получится, – Денисенко

В чем заключается флешмоб

Президент Украины сказал, что мы можем быть без света или газа, без пищи или воды, но без россиян. Эти слова очень поразили украинцев и вдохновили на флешмоб, чтобы поддержать президента. Таким образом, мы показываем, что нам ничего не страшно. В соцсетях с хештегом "безвас" цитируют Зеленского. К этой фразе выставляются соответствующие картинки и пишут свои мысли, с чем у них ассоциируется такая формулировка.

Например, военный и депутат Алина Михайлова процитировала президента.

В восторге от этих слов не только украинцы, но и люди за границей. Журналист-расследователь Христо Грозев процитировал речь Зеленского на английском.

Уже традиционно украинцы не могли обойтись без юмора.

В фейсбуке россиян призывают уходить с нашей земли. Ведь мы все равно прогоним.

Также к флешмобу привлекли и слова Тараса Шевченко.

Не забыли украинцы упомянуть и о Донбассе.

Россияне, как всегда, пытаются этому противодействовать и реагируют во всей своей "красоте". И заметно, что им нечего сказать адекватного. Поэтому просто бросают всю свою злобу в комментариях.

Как звучали слова Зеленского

Президент в речи сказал: без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство".

Владимир Зеленский также добавил, что даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Эти удары умышленные и циничные.

Последствия удара по Харьковской ТЭЦ: смотрите видео