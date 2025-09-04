В Кривом Роге разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку, которая ушла из дома утром 4 сентября. Она оставила записку перед тем, как исчезнуть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Что известно о поисках Дарьи Ткачевой в Кривом Роге?

Полиция весь день разыскивает пропавшую Дарью Ткачеву, которая исчезла в районе Заречного. Она ушла из дома без телефона и ключей.

Несколько групп ходили по району и опрашивали прохожих, не видели ли они девушку. К поискам ребенка привлекли более 30 военных 21-й бригады НГУ, правоохранители, кинологи с собакой и неравнодушные горожане. Позже поиски начали водолазы, которые работали возле моста.

В Кривом Роге разыскивают 16-летнюю Дарью Ткачеву: видео

Сообщение с приметами Дарьи Ткачевой размещено на остановках общественного транспорта, в магазинах, парках и в людных местах. Ребенка дома ждут родные.

По данным СМИ, девочка перед исчезновением оставила прощальную записку. Ее содержание неизвестно, как и то, почему девочка решила сбежать.

Полицейские, жители и водолазы разыскивают Дарью Ткачеву / Фото полиции Днепропетровской области

Какие приметы имеет Дарья Ткачева?

Девочка имеет рост 150 сантиметров, худощавая. У Дарьи темно-каштановые волосы длиной до плеч. Над глазом девочка имеет шрам. В день исчезновения ребенок был одет в черную футболку с голубой надписью сзади, джинсовых шортах до колен и черных кедах с белой полосой. Граждане, которые имеют информацию о месте нахождения Дарьи Ткачевой, могут рассказать об этом по номеру (067) 110 16 42 или 102.

