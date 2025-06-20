Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о поисках Кирилла

На Прикарпатье продолжаются масштабные поиски 5-летнего мальчика, который исчез вечером 17 июня возле села Троица, Коломыйский район. Ребенок имеет аутизм и не разговаривает, что затрудняет операцию.

По состоянию на вечер 20 июня к поискам Кирилла привлекли 14 групп спасателей, из них 1 группа водолазно-спасательных работ и 1 группа для объезда на квадроциклах.

Всего участие в поисках принимают 407 человек, 9 служебных собак, 43 единицы техники и 25 дронов.

Обследовано более 2 060 гектаров местности, с помощью БпЛА – 2 100 гектаров, 18 километров русла реки Прут, 60 гектаров прибрежной зоны и 1 водоем на площади 200 квадратных метров,

– указали в ГСЧС.

С начала поисково-спасательных работ обследовано 3 850 гектаров местности из которых 2 950 гектаров – лесной массив. С помощью дронов обследовано 5 000 га местности. Также водолазами обследовано 12 водоемов на площади 7 700 квадратных метров.

На месте происшествия развернут межведомственный штаб по координации поисково-спасательных работ. Поиски продолжаются.

Отметим, днем ранее в Одессе нашли мертвой 7-летнюю Соломию. Девушка пропала вечером ранее, помогали ее искать сотни неравнодушных. Полиция уже нашла вероятного убийцу ребенка.