Залишила прощальну записку й пішла з дому: у Кривому Розі тривають пошуки 16-річної Дар'ї
- У Кривому Розі розшукують 16-річну Дар'ю Ткачову, яка зникла 4 вересня, залишивши прощальну записку.
- До пошуків залучено поліцію, військових, кінологів, водолазів та небайдужих містян; розміщено повідомлення з прикметами дівчини.
У Кривому Розі розшукують зниклу 16-річну дівчинку, яка пішла з дому вранці 4 вересня. Вона залишила записку перед тим, як зникнути.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Що відомо про пошуки Дар'ї Ткачової у Кривому Розі?
Поліція весь день розшукує зниклу Дар'ю Ткачову, яка зникла в районі Зарічного. Вона пішла з дому без телефону та ключів.
Декілька груп ходили районом та опитували перехожих, чи не бачили вони дівчину. До пошуків дитини залучили понад 30 військових 21-ї бригади НГУ, правоохоронці, кінологи з собакою та небайдужі містяни. Пізніше пошуки почали водолази, які працювали біля мосту.
У Кривому Розі розшукують 16-річну Дар'ю Ткачову: відео
Повідомлення з прикметами Дар'ї Ткачової розміщено на зупинках громадського транспорту, у магазинах, парках та в людних місцях. Дитину вдома чекають рідні.
За даними ЗМІ, дівчинка перед зникненням залишила прощальну записку. Її зміст невідомий, як і те, чому дівчинка вирішила втекти.
Поліцейські, жителі та водолази розшукують Дар'ю Ткачову / Фото поліції Дніпропетровської області
Які прикмети має Дар'я Ткачова?
Дівчинка має зріст 150 сантиметрів, худорлява. У Дар'ї темно-каштанове волосся довжиною до плечей. Над оком дівчинка має шрам. У день зникнення дитина була одягнена в чорну футболку з блакитним написом позаду, джинсових шортах до колін і чорних кедах з білою смугою. Громадяни, які мають інформацію про місце знаходження Дар'ї Ткачової, можуть розповісти про це за номером (067) 110 16 42 або 102.
18 червня 7-річна Соломія Тарасюк вийшла з дому у Хаджибейському районі Одеси. Жителі повідомили, що дитина тривалий час каталася на самокаті у дворі на вулиці Бреуса. Однак це було останнє місце, де її бачили. Сотні людей розшукували Соломію та, на жаль, виявили її тіло. Поліція встановила ймовірного вбивцю.
У Львівській області історія більш щаслива. Зниклу 2-річну Яну Палько із села Жупани помітили за три кілометри від дому. Поліція, рятувальники, волонтери, кінологи шукали її всю ніч, використовуючи дрони.
На Прикарпатті 5-річного Кирила Бондарука шукали кілька днів. Ситуацію з пошуком ускладнювало те, що хлопчик має аутизм і не розмовляє. Місцевість обстежували 14 груп рятувальників, водолази та працівники ДСНС на квадроциклах. Дитину вдалося знайти неподалік села.