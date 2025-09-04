У Кривому Розі розшукують зниклу 16-річну дівчинку, яка пішла з дому вранці 4 вересня. Вона залишила записку перед тим, як зникнути.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Що відомо про пошуки Дар'ї Ткачової у Кривому Розі?

Поліція весь день розшукує зниклу Дар'ю Ткачову, яка зникла в районі Зарічного. Вона пішла з дому без телефону та ключів.

Декілька груп ходили районом та опитували перехожих, чи не бачили вони дівчину. До пошуків дитини залучили понад 30 військових 21-ї бригади НГУ, правоохоронці, кінологи з собакою та небайдужі містяни. Пізніше пошуки почали водолази, які працювали біля мосту.

У Кривому Розі розшукують 16-річну Дар'ю Ткачову: відео

Повідомлення з прикметами Дар'ї Ткачової розміщено на зупинках громадського транспорту, у магазинах, парках та в людних місцях. Дитину вдома чекають рідні.

За даними ЗМІ, дівчинка перед зникненням залишила прощальну записку. Її зміст невідомий, як і те, чому дівчинка вирішила втекти.

Поліцейські, жителі та водолази розшукують Дар'ю Ткачову / Фото поліції Дніпропетровської області

Які прикмети має Дар'я Ткачова?

Дівчинка має зріст 150 сантиметрів, худорлява. У Дар'ї темно-каштанове волосся довжиною до плечей. Над оком дівчинка має шрам. У день зникнення дитина була одягнена в чорну футболку з блакитним написом позаду, джинсових шортах до колін і чорних кедах з білою смугою. Громадяни, які мають інформацію про місце знаходження Дар'ї Ткачової, можуть розповісти про це за номером (067) 110 16 42 або 102.

Зникнення дітей в Україні: останні новини