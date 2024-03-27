"Прорубили окно", – Осечкин разобрал нелепую версию Кремля о виновных в теракте

После теракта, который произошел 22 марта в Подмосковье, российские власти намекали на якобы "украинском следе" в стрельбе, случившейся в "Крокус Сити Холле". В то же время спикер Кремля – Дмитрий Песков заявил, что пока нет "выстроенной версии".

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал 24 Каналу, что этим заявлением Пескова российские власти отыгрывают назад. Объективная реальность опровергает версию, которую ранее озвучивал Владимир Путин.

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Говорил из бункера

Глава Кремля, комментируя теракт, говорил об "окне в Украину", через которое террористы якобы планировали сбежать.

Путин осознал, что сказал глупость, когда заявлял из своего бункера – понятно, что он находится на глубине более 50 метров, потому что боится спецоперации уже против него самого,

– заметил Осечкин.

Хотя все понимают, что во время войны, нет такого места, куда бы можно было подъехать к шлагбауму и перейти границу между Россией и Украиной. Там большая зона боевых действий, много спецподразделений.

"Даже если бы они придумали какую-то "украинскую версию" и подбросили одному из террористов телефон, на котором был личный номер Буданова, а в рюкзаке – кусок сала, то как объяснить, каким образом Украина должна была "прорубить окно" в зоне боевых действий через все пропускные пункты российских силовиков", – основатель Gulagu.net.

Нужно мобилизовать россиян

Сейчас Россия контактирует с рядом влиятельных стран, и поэтому без доказательств обвинять США, европейские страны, Украину и пытаться этот теракт притянуть к российско-украинской войне у Кремля не получается.

Стрельба в "Крокус Сити Холле" – крупнейший теракт в России за последние 10 лет, который унес жизни более 130 человек. Однако остаются вопросы, является ли он провалом российских спецслужб, учитывая то, что США предупреждали о его возможности. Это или провал ФСБ, поскольку информация была, но силовики не действовали, или это спецоперация ФСБ, направленная на "вагнеризацию" России,

– отметил он.

Если проанализировать кадры, которые распространяли сотрудники российских подразделений и спецслужб при задержании подозреваемых, то за кадром спецназовцы обсуждаю то, например, как могут "прострелить ноги" террористам. Также они выкладывали видео, как отрезали ухо или пытали электрическим током.

Сейчас это обсуждается во всем мире, и ни у кого не вызывает сомнения то, что они российские спецслужбы делали раньше на оккупированных территориях Украины,

– подчеркнул основатель Gulagu.net.

В то же время слова Пескова о том, что "расследование продолжается", связаны с тем, что россияне еще не знают, смогут ли арестованным подозреваемым в их личные дела и их телефоны подбросить что-то, что косвенно может указывать на причастность к этому теракту украинских спецслужб.

"Очевидно, что Путину нужно мобилизовать и радикализировать россиян, которые в своем большинстве не хотят воевать. Хотя в целом мы не знаем всей картины того, что происходит, однако то, что известно указывает на след ФСБ в этом теракте", – резюмировал Владимир Осечкин.

Теракт в Подмосковье: что известно