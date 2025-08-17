Российская попытка прорыва и закрепления в Донецкой области окончательно нивелирована, – ЦПД
Российская армия попыталась прорваться в Донецкой области. В ЦПД сообщили, что сейчас эта попытка полностью подавлена.
Ранее DeepState сообщали, что враг продвинулся вблизи Кучеревого Яра и Золотого Колодца на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко в телеграмме.
Какова сейчас ситуация с прорывом фронта на Покровском направлении?
Российская попытка прорыва и закрепления в Донецкой области окончательно нивелирована силами нашей армии,
– заявил Коваленко.
Ситуация возле Доброполья: смотрите на карте
Отметим, что ранее стало известно, что россияне продвинулись вблизи Кучеревого Яра и Золотого Колодца на Покровском направлении. Кроме того, фиксируют успехи врага у Майского, что севернее Часового Яра.
Они двигались в сторону трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки.
В районе Золотого Колодца, Шахматного и других населенных пунктов в этих окрестностях есть построенные новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями. Враг их просто обходит.