24 Канал показывает на карте, где расположены 7 населенных пунктов, которые Силы обороны зачистили от оккупантов в Донецкой области.

Какие населенные пункты зачистили украинские защитники?

С 4 по 16 августа, в Донецкой области от оккупантов зачистили несколько населенных пунктов. Это является результатом совместных действий частей и подразделений Национальной гвардии Украины и ВСУ, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов".

В Донецкой области зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Грузское

Рубежное

Нововодяное

Петровка

Веселое

Золотой Колодец

Кроме того, силами 7 корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений, удалось зачистить Покровск от российских групп одиночных оккупантов.

Покровск

К слову, поселок Веселое в Донецкой области зачищали с помощью ударных наземных роботизированных комплексов. В ходе операции удалось взять в плен значительное количество российских военных.