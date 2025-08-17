Російська армія спробувала прорватися на Донеччині. У ЦПД повідомили, що наразі ця спроба повністю придушена.

Раніше DeepState повідомляли, що ворог просунувся поблизу Кучеревого Яру та Золотого Колодязя на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка у телеграмі.

Яка наразі ситуація з проривом фронту на Покровському напрямку?

Російська спроба прориву та закріплення на Донеччині остаточно нівельована силами нашої армії,

– заявив Коваленко.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що росіяни просунулися поблизу Кучеревого Яру та Золотого Колодязя на Покровському напрямку. Крім того, фіксують успіхи ворога біля Майського, що північніше Часового Яру.

Вони рухалися у бік траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

У районі Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів в цих околицях є побудовані нові важкі інженерно-фортифікаційні споруди з якісними інженерними загородженнями. Ворог їх просто обходить.