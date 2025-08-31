Вблизи города Доброполье на Покровском направлении до сих пор находятся остатки российских пехотных групп. Сейчас Силы обороны работают над их выявлением и обезвреживанием.

Детали в воскресенье, 31 августа, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Суспильного.

Смотрите также Хочет создать максимальные проблемы: офицер ВСУ назвал 4 точки, откуда враг давит на Покровск

Что происходит вблизи Доброполья?

По словам Трегубова, возле Доброполья украинские военные не позволяют группам оккупантов соединиться с основными силами.

Однако о результатах работы Сил обороны можно будет говорить после того, как защитники убедятся, что россияне не смогли выйти из окружения.

Какова ситуация под Добропольем: смотрите на карте

Обратите внимание! О выбивании противника из остатков плацдарма вблизи Доброполья рассказал и главный сержант батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Денис Кардаш. Подразделения бригады работают в направлении Константиновки – Дружковки. В то же время оккупанты перебрасывают дополнительные силы и хотят возобновить наступление.

К слову, Трегубов также отметил – малыми пехотными группами россияне пытаются просачиваться и на других участках Покровского направления. В частности, проникать в Покровск с разных сторон и закрепляться в зданиях.

Ситуация на Покровском направлении: последние новости