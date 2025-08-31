ВСУ обезвреживают остатки российских пехотных групп вблизи Доброполья, – Трегубов
- Вблизи Доброполья украинские силы работают над выявлением и обезвреживанием остатков российских пехотных групп.
- Оккупанты также пытаются просачиваться на других участках Покровского направления, в частности в самом Покровске.
Вблизи города Доброполье на Покровском направлении до сих пор находятся остатки российских пехотных групп. Сейчас Силы обороны работают над их выявлением и обезвреживанием.
Детали в воскресенье, 31 августа, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Суспильного.
Что происходит вблизи Доброполья?
По словам Трегубова, возле Доброполья украинские военные не позволяют группам оккупантов соединиться с основными силами.
Однако о результатах работы Сил обороны можно будет говорить после того, как защитники убедятся, что россияне не смогли выйти из окружения.
Какова ситуация под Добропольем: смотрите на карте
Обратите внимание! О выбивании противника из остатков плацдарма вблизи Доброполья рассказал и главный сержант батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Денис Кардаш. Подразделения бригады работают в направлении Константиновки – Дружковки. В то же время оккупанты перебрасывают дополнительные силы и хотят возобновить наступление.
К слову, Трегубов также отметил – малыми пехотными группами россияне пытаются просачиваться и на других участках Покровского направления. В частности, проникать в Покровск с разных сторон и закрепляться в зданиях.
Ситуация на Покровском направлении: последние новости
- Накануне Силы обороны Украины взяли в окружение россиян под Добропольем.
- По словам Владимира Зеленского, Покровское направление пока остается самым горячим – там сосредоточено до 100 тысяч оккупантов.
- Враг обстрелял шахту ДТЭК в Доброполье, под землей остались 148 горняков. Погиб 1 работник, и еще 3 – ранены.