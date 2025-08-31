ЗСУ знешкоджують залишки російських піхотних груп поблизу Добропілля, – Трегубов
- Поблизу Добропілля українські сили працюють над виявленням і знешкодженням залишків російських піхотних груп.
- Окупанти також намагаються просочуватися на інших ділянках Покровського напрямку, зокрема в самому Покровську.
Поблизу міста Добропілля на Покровському напрямку досі перебувають залишки російських піхотних груп. Наразі Сили оборони працюють над їхнім виявленням і знешкодженням.
Деталі в неділю, 31 серпня, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер Суспільного.
Що відбувається поблизу Добропілля?
За словами Трегубова, біля Добропілля українські військові не дозволяють групам окупантів з'єднатися з основними силами.
Однак про результати роботи Сил оборони можна буде говорити після того, як захисники переконаються, що росіяни не змогли вийти з оточення.
Яка ситуація під Добропіллям: дивіться на карті
Зверніть увагу! Про вибиття противника із залишків плацдарму поблизу Добропілля розповів і головний сержант батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Денис Кардаш. Підрозділи бригади працюють у напрямку Костянтинівки – Дружківки. Водночас окупанти перекидають додаткові сили й хочуть відновити наступ.
До слова, Трегубов також зазначив – малими піхотними групами росіяни намагаються просочуватися й на інших ділянках Покровського напрямку. Зокрема, проникати в Покровськ із різних боків і закріплятися в будівлях.
Ситуація на Покровському напрямку: останні новини
- Напередодні Сили оборони України взяли в оточення росіян під Добропіллям.
- За словами Володимира Зеленського, Покровський напрямок наразі залишається найгарячішим – там зосереджено до 100 тисяч окупантів.
- Ворог обстріляв шахту ДТЕК у Добропіллі, під землею залишилися 148 гірників. Загинув 1 працівник, іще 3 – поранені.