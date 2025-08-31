Укр Рус
24 Канал Новини України ЗСУ знешкоджують залишки російських піхотних груп поблизу Добропілля, – Трегубов
31 серпня, 16:43
2

ЗСУ знешкоджують залишки російських піхотних груп поблизу Добропілля, – Трегубов

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Поблизу Добропілля українські сили працюють над виявленням і знешкодженням залишків російських піхотних груп.
  • Окупанти також намагаються просочуватися на інших ділянках Покровського напрямку, зокрема в самому Покровську.

Поблизу міста Добропілля на Покровському напрямку досі перебувають залишки російських піхотних груп. Наразі Сили оборони працюють над їхнім виявленням і знешкодженням.

Деталі в неділю, 31 серпня, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер Суспільного.

Дивіться також Хоче створити максимальні проблеми: офіцер ЗСУ назвав 4 точки, звідки ворог тисне на Покровськ 

Що відбувається поблизу Добропілля?

За словами Трегубова, біля Добропілля українські військові не дозволяють групам окупантів з'єднатися з основними силами.

Однак про результати роботи Сил оборони можна буде говорити після того, як захисники переконаються, що росіяни не змогли вийти з оточення.

Яка ситуація під Добропіллям: дивіться на карті

 

Зверніть увагу! Про вибиття противника із залишків плацдарму поблизу Добропілля розповів і головний сержант батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Денис Кардаш. Підрозділи бригади працюють у напрямку Костянтинівки – Дружківки. Водночас окупанти перекидають додаткові сили й хочуть відновити наступ.

До слова, Трегубов також зазначив – малими піхотними групами росіяни намагаються просочуватися й на інших ділянках Покровського напрямку. Зокрема, проникати в Покровськ із різних боків і закріплятися в будівлях. 

Ситуація на Покровському напрямку: останні новини

  • Напередодні Сили оборони України взяли в оточення росіян під Добропіллям.
  • За словами Володимира Зеленського, Покровський напрямок наразі залишається найгарячішим – там зосереджено до 100 тисяч окупантів.
  • Ворог обстріляв шахту ДТЕК у Добропіллі, під землею залишилися 148 гірників. Загинув 1 працівник, іще 3 – поранені.