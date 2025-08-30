Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в разговоре с 24 Каналом отметил, как россияне пытаются давить на город, несмотря на действия украинских сил по сдерживанию оккупантов. Он назвал четыре пути, по которым противник осуществляет попытку продвинуться к Покровску.
Какие попытки осуществляют россияне, чтобы зайти в Покровск?
Ткачук рассказал, что первый путь направлен с севера – из населенного пункта Родинское на Добропольском направлении.
Враг, по словам офицера ВСУ, пытается восстановить свои позиции после того, как наши подразделения очень качественно отработали, перерезав его наступательные действия в направлении на восток от Доброполья.
Речь идет о 1 корпус "Азова", 80-й и 93-й бригадах. Спасибо ребятам, это была качественная и профессиональная работа наших подразделений,
– подчеркнул он.
Однако враг продолжает двигаться, подтягивает резервы и хочет дожать в направлении Покровска – на населенный пункт Родинское. Именно через него, как отметил политолог, пролегает одна из важных наших логистических артерий.
"Вторая точка, откуда россияне давят на Покровск, – в направлении Мирнограда, со стороны села Новоэкономическое", – сказал Ткачук.
Третье направление идет с юга – со стороны Селидово, из населенного пункта Шевченко. Оттуда враг, по его мнению, пытается продвигаться на южных окраинах Покровска и забрасывать туда свои ДРГ.
Также оккупанты движутся через населенный пункт Удачное – с юго-запада – это четвертый путь. Они хотят таким образом создать максимальные проблемы для контроля над трассой Павлоград – Покровск. Они туда рвутся, потому что это одна из важных артерий, которую они смогут обстреливать,
– отметил Андрей Ткачук.
Покровское направление – одно из самых тяжелых, там идут жесткие бои, а потому, как отметил офицер ВСУ, украинским подразделениям очень сложно его защищать.
Что происходит в районе Покровска?
- Россияне 11 августа попытались сделать прорыв в районе Доброполья. Сообщалось, что они продвинулись в сторону Кучеревого Яра и Золотого Колодца на Покровском направлении и Майского. Однако украинские силы, в частности 1 корпус НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями, остановили давление врага.
- Украинские защитники сейчас зачищают плацдарм, куда продвинулись оккупанты, и восстанавливают линию обороны.
- В то же время летняя военная кампания россиян провалилась. Через своевременные и профессиональные действия украинских сил, враг не достиг никаких заметных результатов, в частности, вблизи Покровска.