Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в разговоре с 24 Каналом отметил, как россияне пытаются давить на город, несмотря на действия украинских сил по сдерживанию оккупантов. Он назвал четыре пути, по которым противник осуществляет попытку продвинуться к Покровску.

К теме ВСУ имели продвижение на 2 направлениях, россияне – на одном: обзор фронта и карты от ISW

Какие попытки осуществляют россияне, чтобы зайти в Покровск?

Ткачук рассказал, что первый путь направлен с севера – из населенного пункта Родинское на Добропольском направлении.

Враг, по словам офицера ВСУ, пытается восстановить свои позиции после того, как наши подразделения очень качественно отработали, перерезав его наступательные действия в направлении на восток от Доброполья.

Речь идет о 1 корпус "Азова", 80-й и 93-й бригадах. Спасибо ребятам, это была качественная и профессиональная работа наших подразделений,

– подчеркнул он.

Однако враг продолжает двигаться, подтягивает резервы и хочет дожать в направлении Покровска – на населенный пункт Родинское. Именно через него, как отметил политолог, пролегает одна из важных наших логистических артерий.

Какова ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте



"Вторая точка, откуда россияне давят на Покровск, – в направлении Мирнограда, со стороны села Новоэкономическое", – сказал Ткачук.

Третье направление идет с юга – со стороны Селидово, из населенного пункта Шевченко. Оттуда враг, по его мнению, пытается продвигаться на южных окраинах Покровска и забрасывать туда свои ДРГ.

Также оккупанты движутся через населенный пункт Удачное – с юго-запада – это четвертый путь. Они хотят таким образом создать максимальные проблемы для контроля над трассой Павлоград – Покровск. Они туда рвутся, потому что это одна из важных артерий, которую они смогут обстреливать,

– отметил Андрей Ткачук.

Покровское направление – одно из самых тяжелых, там идут жесткие бои, а потому, как отметил офицер ВСУ, украинским подразделениям очень сложно его защищать.

Что происходит в районе Покровска?