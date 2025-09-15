Ситуация под Покровском стабилизировалась. Сейчас ВСУ зачищают территорию от врага.

Об этом сообщил в интервью воюющий заместитель Кличко генерал Андрей Крищенко, заместитель командира бригады "Рубеж" НГУ, передает 24 Канал.

Что сейчас известно о прорыве россиян под Покровском?

Все известные СМИ писали о "прорыве" россиян под Покровском в прошлом месяце. Это произошло накануне встречи Трампа и Путина на Аляске.

Все видели эти страшные усы, которые были, прорыв, который зафиксировали. Он вызвал достаточно резонансное обсуждение в СМИ. Но за несколько дней это было ликвидировано. Сейчас продолжается оборонительная операция, зачищают их. Но уже все понимают, что острота снята и там идет спокойная работа по уничтожению врагов,

– сообщил Андрей Крищенко.

Генерал отметил, что ликвидация прорыва – заслуга не только бригады "Рубеж", но и многих других военных подразделений.

"Ликвидацией этого прорыва занимались все подразделения, которые были на том направлении. Штурмовые подразделения, подразделения 92 бригады ВСУ, 14 бригады НГУ, много приданных подразделений Сил беспилотных систем", – подчеркнул он.

Интервью генерала Андрея Крищенко: смотрите видео

По его словам, россияне не жалеют людей, но даже так не могут достичь своих целей.

"У них не получается до конца то, что они хотят. Силы обороны достаточно уверенно их уничтожают и у них уже нет тех пожеланий, как они анонсировали полгода назад. "Мы захватим всю Донецкую область". Не получилось. "Ну, хоть Покровск". Опять не получилось. "Ну, давайте Мирноград". "Ну, хоть село под Мирноградом, поднимем флаги". Тактика россиян обусловлена численным преимуществом. И они, не жалея людей, просто забрасывают ими территорию и пытаются просочиться. Вот на нашем направлении они почти не применяют технические средства. Только дроны и пехота сует, сует и сует", – рассказал заместитель комбрига.

Крищенко также объяснил, почему тактика врага оказалась неэффективной.

"Насколько действенна такая тактика, мы, в принципе, все видим. Но это очень большие жертвы для такого продвижения. Что мы можем противопоставить этим одичалым, которые лезут с северо-востока? У нас сохраняется технологическое преимущество, в первую очередь в качестве дронов. Плюс наша пехота более мотивирована - это просто героические люди", – подчеркнул он.

Генерал Андрей Крищенко ушел на фронт добровольцем с должности заместителя мэра Киева.

Также известно, что в апреле 2014 года во время штурма сепаратистами управления милиции Горловки Крищенко отстаивал украинский флаг, когда террористы пытались снять его со здания.

Какова сейчас ситуация под Покровском?