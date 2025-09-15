Ситуація під Покровськом стабілізувалася. Наразі ЗСУ зачищають територію від ворога.

Про це повідомив в інтерв’ю воюючий заступник Кличка генерал Андрій Крищенко, заступник командира бригади "Рубіж" НГУ, передає 24 Канал.

Що наразі відомо про прорив росіян під Покровськом?

Усі відомі ЗМІ писали про "прорив" росіян під Покровськом минулого місяця. Це сталося напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці.

Всі бачили ці страшні вуса, які були, прорив, який зафіксували. Він визвав достатньо резонансне обговорювання в ЗМІ. Але за декілька днів це було ліквідовано. Зараз продовжується оборонна операція, зачищають їх. Але уже всі розуміють, що гострота знята і там іде спокійна робота по знищенню ворогів,

– повідомив Андрій Крищенко.

Генерал зазначив, що ліквідація прориву – заслуга не лише бригади "Рубіж", але й багатьох інших військових підрозділів.

"Ліквідацією цього прориву займались всі підрозділи, які були на тому напрямку. Штурмові підрозділи, підрозділи 92 бригади ЗСУ, 14 бригади НГУ, багато приданих підрозділів Сил безпілотних систем", – наголосив він.

За його словами, росіяни не шкодують людей, але навіть так не можуть досягти своїх цілей.

"В них не виходить до кінця те, що вони хочуть. Сили оборони досить впевнено їх знищують і в них вже немає тих побажань, як вони анонсували півроку тому. "Ми захопимо всю Донецьку область". Не вийшло. "Ну, хоч Покровськ". Знов не вийшло. "Ну, давайте Мирноград". "Ну, хоч село під Мирноградом, піднімемо прапори". Тактика росіян обумовлена чисельною перевагою. І вони, не шкодуючи людей, просто закидають ними територію і намагаються просочитися. От на нашому напрямку вони майже не застосовують технічні засоби. Лише дрони і піхота суне, суне і суне", – розповів заступник комбрига.

Крищенко також пояснив, чому тактика ворога виявилася неефективною.

"Наскільки дієва така тактика, ми, в принципі, всі бачимо. Але це дуже великі жертви для такого просування. Що ми можемо протиставити цим здичавілим, які лізуть з північного сходу? В нас зберігається технологічна перевага, в першу чергу в якості дронів. Плюс наша піхота більш мотивована - це просто героїчні люди", – наголосив він.

Генерал Андрій Крищенко пішов на фронт добровольцем з посади заступника мера Києва.

Також відомо, що у квітні 2014 року під час штурму сепаратистами управління міліції Горлівки Крищенко відстоював український прапор, коли терористи намагалися зняти його з будівлі.

Яка наразі ситуація під Покровськом?