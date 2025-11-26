Во Львове строители повредили водопровод: несколько улиц остались без воды

Во Львове около 17:00 26 ноября в районе перекрестка улиц Генерала Чупринки и Степана Бандеры произошла авария на водопроводе. Его повредила подрядная организация, которая прокладывала электрокабель.

Временно прекращено водоснабжение в близлежащих домах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Какие последствия прорыва водопровода во Львове?

Трамваи №1 и №2 курсируют по измененным маршрутам:

№1 – Погулянка – Подвальная – Городоцкая;

№2 – через Витовского на Коновальца.

Прорыв водопровода во Львове: смотрите видео

Движение автотранспорта на этом участке остается открытым. Отключение воды касается домов на улицах Архитекторская, Бандеры, Богуна, Вербицкого, Глубокая, Здоровье, Старосольских, Киевская, Кольберга, Котляревского, Нечуя-Левицкого, Новый Свет, Русовых, Японская.

А также дома на улице Чупринки: 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 14, 15а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 и на улице Коновальца 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

