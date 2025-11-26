Во Львове строители повредили водопровод: несколько улиц остались без воды
- Во Львове подрядная организация повредила водопровод, что привело к временному прекращению водоснабжения на нескольких улицах.
- Трамваи №1 и №2 курсируют по измененным маршрутам, но движение автотранспорта остается открытым.
Во Львове около 17:00 26 ноября в районе перекрестка улиц Генерала Чупринки и Степана Бандеры произошла авария на водопроводе. Его повредила подрядная организация, которая прокладывала электрокабель.
Временно прекращено водоснабжение в близлежащих домах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Какие последствия прорыва водопровода во Львове?
Трамваи №1 и №2 курсируют по измененным маршрутам:
- №1 – Погулянка – Подвальная – Городоцкая;
- №2 – через Витовского на Коновальца.
Прорыв водопровода во Львове: смотрите видео
Движение автотранспорта на этом участке остается открытым. Отключение воды касается домов на улицах Архитекторская, Бандеры, Богуна, Вербицкого, Глубокая, Здоровье, Старосольских, Киевская, Кольберга, Котляревского, Нечуя-Левицкого, Новый Свет, Русовых, Японская.
А также дома на улице Чупринки: 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 14, 15а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 и на улице Коновальца 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ранее во Львове произошла авария на теплосети
Часть Львова осталась без горячей воды и тепла из-за аварии на теплосети на улице Лазаренко 13 ноября.
Временно тепла не было в части домов во Франковском районе.