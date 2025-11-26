У Львові будівельники пошкодили водогін: кілька вулиць залишились без води

У Львові близько 17:00 26 листопада в районі перехрестя вулиць Генерала Чупринки та Степана Бандери сталася аварія на водогоні. Його пошкодила підрядна організація, яка прокладала електрокабель.

Тимчасово припинено водопостачання у прилеглих будинках. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду. Дивіться також Ускладнений рух та знеструмлення сотні населених пунктів: Львів і область накрила зима Які наслідки прориву водогону у Львові? Трамваї №1 і №2 курсують за зміненими маршрутами: №1 – Погулянка – Підвальна – Городоцька;

№2 – через Вітовського на Коновальця. Прорив водогону у Львові: дивіться відео Рух автотранспорту на цій ділянці залишається відкритим. Відключення води стосується будинків на вулицях Архітекторська, Бандери, Богуна, Вербицького, Глибока, Здоров’я, Старосольських, Київська, Кольберга, Котляревського, Нечуя-Левицького, Новий Світ, Русових, Японська. А також будинки на вулиці Чупринки: 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 14, 15а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 та на вулиці Коновальця 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раніше у Львові сталася аварія на тепломережі Частина Львова залишилася без гарячої води та тепла через аварію на тепломережі на вулиці Лазаренка 13 листопада.

Тимчасово тепла не було у частині будинків у Франківському районі.