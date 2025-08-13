Российская армия не задействовала для наступления в районе Доброполья тяжелую военную технику, а только пехоту с оружием в руках. У противника сейчас техники на складах осталось немного.

Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала рассказал, что уровень укомплектованности российских подразделений техникой (особенно БМП) сегодня довольно низкий.

В каком случае оккупанты привлекут технику?

Те остатки техники, которые есть у россиян, могут быть применены в случае, если им удастся "вскрыть" украинскую оборону. Например, они могут привлечь ее в районе Доброполья.

"Пробив коридор, куда могла бы заходить техника, будет возможность вырываться на оперативное пространство. Пока что нет у россиян такой возможности пробить дыру (ни на Купянском, ни на Северском, ни на Константиновском, ни даже на Добропольско-Покровском направлениях), чтобы они могли применить технику", – отметил Пехньо.

Как пояснил военный обозреватель, для того, чтобы врагу использовать технику, ему надо сделать трещину в украинской обороне, тогда будет возможность вести прорыв механизированными частями. Пехньо подчеркнул, что считать полноценным прорыв, осуществленный одной лишь пехотой – некорректно.

Пехота может куда-то зайти, накапливаться. Если будут ложные донесения снизу вверх и она не будет ликвидироваться, то в итоге это перерастет в определенные проблемы. Но в целом пехота за день не пробежит 40 километров в тыл и до Днепра. Это невозможно, это может сделать только техника,

– объяснил военный обозреватель.

Сейчас задача российских войск на любом направлении фронта заключается в том, чтобы попытаться осуществить широкую пробоину в украинской обороне, расширить ее и запустить свою технику. Сегодня противнику реализовать такой замысел не удается.

По мнению Пехньо, не получится это осуществить и в районе Доброполья. Сейчас внимание к этому отрезку фронта привлечено немалое, поэтому, как подытожил военный обозреватель, есть надежда, что критическую ситуацию, которая там сложилась, удастся стабилизировать.