Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Василий Пехньо, добавив, что в тот период украинские медиа акцентировали внимание на событиях не на Покровском направлении, а на Сумском. Хотя на втором россияне проводили действия в основном отвлекающего характера, тогда как основной удар направляли на Донетчину.

Смотрите также Доброполью ничего не будет угрожать, – полковник запаса раскрыл действия россиян возле Покровска

Что происходит на Покровском направлении?

Сегодня, как отметил военный обозреватель, мы наблюдаем последствия той чрезвычайно тяжелой ситуации, которая сложилась весной. Сейчас на направлении Доброполья она обострилась, ведь российские войска начали угрожать логистике ВСУ.

Они пытаются вклиниться в новые оборонительные линии Донбасса – те, обустройством которых украинское военно-политическое командование занималось с начала 2025 года в соответствии с географическими особенностями, современной дроновой войной и другими процессами.

Эти нормальные фортификации построены западнее Покровска. Доброполье является первой линией этих фортификаций. Это очень опасный процесс, потому что россияне именно в эти линии впиваются, в районе Доброполья,

– рассказал Пехньо.

Военный обозреватель отметил, что в Украине есть элементы общественного контроля, которые могут власти рассказать, что, например, решение относительно НАБУ и САП было не совсем правильным, а также способны заблаговременно подсветить критические ситуации, которые возникают на фронте. Пехньо привел пример такого элемента – ресурс Deep State.

"Он очень вовремя поднял шум по ситуации в Доброполье. Нельзя сегодня говорить о том, что россиянам реально удалось сделать глубинный серьезный прорыв. Сейчас это не более чем пехота, несколько десятков человек, которые сумели прорваться к тем локациям, которые обозначены на карте Deep State "заячьими ушками", – объяснил Пехньо.

Донесение объективной картинки до украинского руководства, своевременная его реакция, как подытожил военный обозреватель, сейчас способствует исправлению ситуации, которая сложилась в Донецкой области. Он отметил, что у врага есть определенные успехи в населенном пункте Родинское, которое имеет ключевое значение для логистики Покровска и Мирнограда. Сегодня логистика там чрезвычайно затруднена, но это, со слов Пехньо, не означает, что ВСУ выходят из города Покровск.

Где расположены Родинское, Доброполье, Покровск: смотрите на карте