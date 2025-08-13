Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий оглядач Василь Пехньо, додавши, що в той період українські медіа наголошували на подіях не на Покровському напрямку, а на Сумському. Хоча на другому росіяни проводили дії здебільшого відволікаючого характеру, тоді як основний удар спрямовували на Донеччину.

Що відбувається на Покровському напрямку?

Сьогодні, як наголосив військовий оглядач, ми спостерігаємо наслідки тієї надзвичайно важкої ситуації, яка склалася навесні. Нині на напрямку Добропілля вона загострилася, адже російські війська почали загрожувати логістиці ЗСУ.

Вони намагаються вклинитися в нові оборонні лінії Донбасу – ті, облаштуванням яких українське військово-політичне командування займалось з початку 2025 року відповідно до географічних особливостей, сучасної дронової війни й інших процесів.

Ці нормальні фортифікації збудовані західніше Покровська. Добропілля є першою лінією цих фортифікацій. Це дуже небезпечний процес, тому що росіяни саме в ці лінії впиваються, в районі Добропілля,

– розповів Пехньо.

Військовий оглядач наголосив на тому, що в Україні є елементи громадського контролю, які можуть владі розповісти, що, наприклад, рішення стосовно НАБУ та САП було не зовсім правильним, а також здатні завчасно підсвітити критичні ситуації, які виникають на фронті. Пехньо навів приклад такого елементу – ресурс Deep State.

"Він дуже вчасно підняв галас щодо ситуації в Добропіллі. Не можна сьогодні говорити про те, що росіянам реально вдалося зробити глибинний серйозний прорив. Наразі це не більше ніж піхота, декілька десятків людей, які зуміли прорватися до тих локацій, які позначені на мапі Deep State "заячими вушками", – пояснив Пехньо.

Донесення об'єктивної картинки до українського керівництва, вчасна його реакція, як підсумував військовий оглядач, нині сприяє виправленню ситуації, яка склалась на Донеччині. Він зауважив на тому, що ворог має певні успіхи в населеному пункті Родинське, яке має ключове значення для логістики Покровська і Мирнограда. Сьогодні логістика там надзвичайно ускладнена, але це, зі слів Пехньо, не означає, що ЗСУ виходять з міста Покровськ.

