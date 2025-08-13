Російська армія не залучала для наступу в районі Добропілля важку військову техніку, а лише піхоту зі зброєю в руках. У противника зараз техніки на складах залишилось небагато.

Військовий оглядач Василь Пехньо в етері 24 Каналу розповів, що рівень укомплектованості російських підрозділів технікою (особливо БМП) сьогодні доволі низький.

В якому випадку окупанти залучать техніку?

Ті залишки техніки, які є в росіян, можуть бути застосовані у випадку, якщо їм вдасться "розкрити" українську оборону. Наприклад, вони можуть залучити її в районі Добропілля.

"Пробивши коридор, куди могла б заходити техніка, буде можливість вириватися на оперативний простір. Поки що немає в росіян такої можливості пробити діру (ні на Куп'янському, ні на Сіверському, ні на Костянтинівському, ні навіть на Добропільсько-Покровському напрямках), щоб вони могли застосувати техніку", – зазначив Пехньо.

Як пояснив військовий оглядач, для того, щоб ворогу використати техніку, йому треба зробити тріщину в українській обороні, тоді буде змога вести прорив механізованими частинами. Пехньо підкреслив, що вважати повноцінним прорив, здійснений однією лише піхотою – некоректно.

Піхота може кудись зайти, накопичуватися. Якщо будуть неправдиві донесення знизу догори й вона не ліквідовуватиметься, то у підсумку це переросте в певні проблеми. Але загалом піхота за день не пробіжить 40 кілометрів в тил і до Дніпра. Це неможливо, це може зробити тільки техніка,

– пояснив військовий оглядач.

Зараз завдання російських військ на будь-якому напрямку фронту полягає у тому, аби спробувати здійснити широку пробоїну в українській обороні, розширити її та запустити свою техніку. Сьогодні противнику реалізувати такий задум не вдається.

На думку Пехньо, не вийде це здійснити й в районі Добропілля. Нині увагу до цього відрізку фронту привернуто чималу, тож, як підсумував військовий оглядач, є надія, що критичну ситуацію, яка там склалася, вдасться стабілізувати.