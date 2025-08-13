Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук озвучил 24 Каналу мнение, что ситуация на Донбассе – это следствие действий россиян и ошибок украинцев.

Что привело к ситуации возле Покровска?

Ткачук рассказал, что на самом деле на фронте продолжаются ожесточенные бои. Это не изменилось с начала большой весенне-летней наступательной кампании россиян. Условно то, что видят люди на DeepState это не является тем, что произошло за одну ночь. Это следствие недельных ошибок, недельных наступлений. То есть, есть объективные, субъективные факторы в этой истории.

Объективным фактором является то, что у нас есть грозный враг, большой по количеству, по ресурсам, по возможностям. Это Кремль и российская армия. Не исключаем того, что россияне – это убийцы, и они отвечают за то, что происходит на территории Украины. На субъективные факторы влияем и мы, в частности, наши ошибки тактические, оперативные и, к сожалению, иногда стратегические,

– отметил офицер ВСУ.

Он продолжил, что ошибки нескольких месяцев назад сейчас приводят к ситуации, которую мы видим на Доброполье.

Какие проблемы вокруг Покровска?

По словам политолога, у нас большие проблемы вокруг Покровска. Враг с севера обходит город, очень насыщает атаками населенный пункт Родинское, чтобы отрезать нас от Доброполья, нашу логистическую артерию. Это проблема для нас серьезная, потому что у нас там есть 3 логистические артерии. Одна из них из Доброполья, которая проходит через Родинское, где россияне сейчас очень серьезные делают нам проблемы.

"Зашел их "Рубеж" – это их лучшее подразделение БпЛА, который обстреливает нашу логистическую составляющую. Вторая артерия идет через населенный пункт Гришино. Там мы еще ездим, но и туда добирается враг, достреливает. И Павлоград. Здесь они пытаются давить с юго-запада. Это населенный пункт Дачное, то есть, они пытаются взять в полноценное оперативное окружение населенный пункт Покровск", – отметил Ткачук.

Он добавил, что они продвигаются в направление Доброполье. Это направление в июле сформировалось, как отдельное. Соответственно там сразу угрозы для населенного пункта Доброполье и для Константиновки непосредственно. То есть, ситуация на Донбассе тяжелая. Если мы движемся с Юга, с Покровска и выше до Лимана есть серьезная проблема.