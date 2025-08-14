"Враг продвинулся вблизи Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского", – таким было сообщение аналитиков DeepState об обновлении карты боевых действий. В последние месяцы сообщения о продвижении россиян, к сожалению, не являются новыми. Однако кто открыл карту – ужаснулся, потому что еще вчера те села, у которых россияне продвинулись, были в нескольких километрах от линии соприкосновения на Покровском направлении.

Россияне прорвались вблизи Доброполья в Донецкой области. Однако они идут не на город, а прямо на север. Официальная информация говорит, что ситуация сложная, но контролируемая. Для стабилизации ситуации 1-й корпус НГУ "Азов" тоже переходит на Покровское направление.

За считаные дни Доброполье и Белозерское превратились в города повышенной угрозы, откуда массово выезжают люди, так же как и из близлежащих сел и даже соседней Новодонецкой общины. Фронт приблизился неожиданно быстро, и это породило много вопросов, ответов на которые очень не хватает.

Более того, все это происходит на фоне встречи президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, где, как некоторые надеются, могут быть достигнуты договоренности для завершения войны, что, учитывая ситуацию, звучит все менее реалистично.

Что случилось на Покровском направлении, какие три ошибки привели к ситуации, которую мы имеем сейчас, и как будут развиваться сбытия дальше – разбирался 24 Канал.

Интересно Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Что происходит возле Доброполья?

По состоянию на 12 августа 2025 года после прорыва россиян линия фронта фактически подошла под северные границы Покровского района. Россияне при этом не целятся на города, а просто делают попытки закрепиться неподалеку от них. Расстояние от образованного врагом плацдарма до Доброполья и Белозерского составляет 10 и 11 километров соответственно.

Однако больше всего вопросов сейчас, собственно, в отношении самого плацдарма. Образованный выступ россиян под Добропольем является результатом действий малых пехотных групп, которые, используя тактику просачивания, смогли без захвата позиций Сил обороны в этом районе обойти основные фортификационные сооружения и двигаться дальше.

Несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта, диверсанты тайно проникали в населенные пункты – Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные – в процессе уничтожения,

– так объяснил ситуацию Генштаб ВСУ.



Прорыв россиян возле Доброполья и Белозерского / Карта DeepStateMAP

Россияне по всей линии соприкосновения постоянно ищут слабые участки в обороне, и, как только где-то удалось осуществить движение вперед, привлекают максимум сил. Враг действует малыми группами, но количество таких групп – довольно большое.

Многие эксперты и военнослужащие отмечают, что карта DeepState не полностью соответствует действительности, хотя, если смотреть на официальные карты Генштаба ВСУ, ситуация на них не отличается существенно. Разница только в длине плацдарма.



Покровское направление на карте Генштаба по состоянию на 13 августа 2025 года

В ОСГВ "Днепр" заявляют, что ситуация на Покровском направлении является сложной, но не настолько, как ее описывают. Спикер "Днепра" Виктор Трегубов в эфире телемарафона заявил, что просачивание малых пехотных групп противника не равно взятию территории под контроль. Более того, часть таких групп уже ликвидировано, а также есть пленные россияне из этих групп.

Этот выступ на карте больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует. То, что мы видим на карте, не контролируется врагом, а лишь указывает на направление движения россиян,

– объяснил Трегубов.

Такое резкое приближение фронта по состоянию на сейчас все же не меняет ситуацию для условного Новодонецкого – следующего за Белозерским крупного населенного пункта, потому что речь не идет о полном продвижении армии с последующим привлечением FPV-дронов для террора прифронтовых территорий. Однако это не означает, что эти угрозы не появятся.

Как россияне смогли так прорваться?

На Покровском направлении вражеская пехота действует скорее как большое количество диверсионных групп. То есть условно группа из 2 – 3 пехотинцев отправляется с минимумом снаряжения на задание по так называемой инфильтрации, то есть по просачиванию через позиции. И если группа доходит до нужной цели на расстоянии нескольких километров, то россияне с помощью дронов могут поставлять туда боекомплект и провизию. И такие группы отправляют, пока цель не будет достигнута. Сколько уже россиян погибли для того, чтобы вражеская пехота смогла обойти передовые позиции Сил обороны, неизвестно.

Если же у вас возникают вопросы относительно того, как в условиях безумной активности дронов с обеих сторон вражеская пехота могла пройти несколько километров, то объяснение дает военный канал Vae Victus. По информации канала, для движения россияне использовали маскировочные теплоизоляционные пончо. Маскировку пехотинцев, которые двинулись на обход позиций, враг контролировал с помощью БПЛА. При этом есть угроза и для гражданского населения в прифронтовых селах.

В случае опасности группа ложится на землю и накрывается пончо. Проявляют себя при перемещении по полям. В лесах и в населенных пунктах наблюдение крайне затруднено. Идут налегке, потом достигают конечной точки (какого-то глубокого рубежа) и залегают там, делают засадные действия на СОУ. Далее по разведанному ими маршруту затягиваются новые группы. Логистика обеспечивается "Молниями": грузовые крылья несут немного провизии, новые батарейки к радиостанциям. Пленных обычно не берут (трудно вернуть в тыл), гражданских на пути продвижения уничтожают для предотвращения распространения информации о маршрутах и позициях,

– говорится в анализе военного блога.

По сообщениям ОСГВ "Днепр", сейчас Силы обороны осуществляют зачистку сел, в которые проникли россияне. Однако также есть угрозы и дальнейших российских диверсий или засад на украинских бойцов в тылу либо атак на гражданских.

Чем грозит опустошение Доброполья и Белозерского?

Еще в начале июля враг начал террор Доброполья. Продвижение на северо-запад от Покровска позволило россиянам применять FPV-дроны и по Доброполью, и по трассе на Краматорск. Первый такой налет дронов по городу состоялся 8 июля. Тогда, по подсчетам мониторинговых каналов, по городу ударили 40 российских беспилотников. Далее на Доброполье россияне начали сбрасывать КАБы. Сейчас въезд в город ограничен, продолжается эвакуация гражданского населения. До обострения боевых действий там проживали 22 тысячи человек, значительная часть которых – переселенцы из Покровска и Мирнограда и из других городов Донетчины, где продолжались бои ранее.

Последние несколько дней враг начал терроризировать Белозерское, где проживали около 11 тысяч человек. На город бросают КАБы, запускают дроны. Более того, в ход идут реактивные системы залпового огня. Темпы эвакуации после обстрела из РСЗО 11 августа выросли в разы – город ежедневно покидают сотни людей.

Опустошение Доброполья и Белозерского со стороны российской армии является частью плана захвата Покровской агломерации. Ближайший относительно безопасный город, то есть тот, который не поражают FPV-дроны, обычно становится своеобразным хабом для обороны. В ситуации, которая складывается сейчас, для Покровского направления нет такого города в Донецкой области. Ближайшие – Барвенково на Харьковщине или Шахтерское (Першотравенск) на Днепропетровщине. Оба города более чем в 40 километрах от фронта.



Ближайшие города от зоны боевых действий / Карта DeepStateMAP

При этом опустошены также города Белицкое и Родинское, в которых продолжаются бои: россияне пытаются взять под контроль дорогу, ведущую в Покровск из Доброполья. Если этот замысел врагу удастся, то единственным логистическим путем в Покровск останется трасса из Павлограда.

Ошибки, которые имеют значение

В августе 2024 года линия фронта подошла вплотную под Покровск и Мирноград, из-за чего десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. За полгода российские войска прошли почти 40 километров после захвата Авдеевки. И если оглядываться на события прошлого года, то к этой ситуации, в частности, привели две ошибки:

прорыв в Очеретино в апреле 2024 года. Первые недели после ухода Сил обороны из Авдеевки наши воины прилагали все возможные усилия для стабилизации линии фронта. И на это понадобилось почти 2 месяца. Темпы продвижения россиян были замедлены, наши войска выстраивали новую линию обороны. И тут врагу удалось найти слабое место в этой обороне и прорваться в село Очеретино. Это стало проблемой и для смежных подразделений и привело к тому, что россияне продолжали продвижение в сторону Покровска.

прорыв у Прогресса в июле того же года. После длительной стабилизации линии соприкосновения россияне прорвались в село Прогресс, что привело к дальнейшему продвижению россиян в сторону Покровска.



Прорыв в Прогрессе в июле 2024 года / Карта DeepStateMAP

Подробнее эти два события мы разбирали в прошлом году в анализе ситуации вокруг Покровска, который в конце лета 2024 года стал эпицентром боев в Донецкой области и на всем фронте в целом.

Прошел год, и мы снова в ситуации, когда ошибки имеют болезненные последствия. Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что одна из причин, почему произошел прорыв россиян у Доброполья, – игнорирование украинским командованием проблем, о которых в том числе и он говорил публично длительное время. По его словам, это может иметь еще и худшие последствия.

Сначала мы проваливаемся на уровне взводов. Потом рот. Потом дошла очередь батальонов. Когда дойдет до бригад, враг пустит в ход свои бронетанковые группы, которые активно накапливаются уже с год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство. И карта снова будет сдвигаться, как это было в 2022-м, десятками, сотнями квадратных километров ежедневно,

– обрисовал ситуацию Чмут.

В то же время экс-начальник штаба 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Богдан Кротевич заявил, что сложная ситуация на Покровском направлении, а также в районе Константиновки возникла из-за системных управленческих проблем в украинской армии.

Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о взятом селе как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса кумовьям, а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства,

– заявил Кротевич.

Выяснять сейчас, кто виноват, и наказывать их за это сейчас, – важно, потому что часто ценой ошибки являются жизни наших людей. Однако самое главное – исправить все, из-за чего мы в очередной раз попадаем в подобную ситуацию, потому что мы имеем пример, как три ошибки за полтора года фактически привели к тому, что фронт теперь под Добропольем.

Говорят, что на войне нет правильных или неправильных решений. Однако ошибки имеют последствия гораздо большие, чем может показаться на первый взгляд.

Какими могут быть дальнейшие действия россиян?

В ситуации, которая есть сейчас, очевидно, что в первую очередь россияне будут пытаться закрепить успех на образованном плацдарме, подтянуть туда технику. Соответственно, это повлечет террор, например, поселка Новодонецкое севернее Белозерского.

Вторая цель врага – дорога из Доброполья в Покровск. Продолжаются тяжелые бои в Родинском и Белицком, и этот путь уже под огневым контролем вражеских дронов и артиллерии. Если все же врагу удастся перерезать дорогу, то следующей целью станет трасса Павлоград – Покровск. На нее враг будет давить уже с двух сторон, что будет означать окружение Покровской агломерации.

Главная цель россиян – полная оккупация Покровска и Мирнограда. Однако не исключено, что параллельно враг будет реализовывать план захвата Белозерского и Доброполья. Если оккупанты закрепятся на образовавшемся выступе, то угроза для этих городов станет еще большей.

На Покровском направлении сейчас существует угроза потери шести городов Донецкой области. И сейчас все усилия оккупантов будут направлены именно на захват Покровска, Мирнограда, Родинского, Белицкого, Доброполья и Белозерского. Однако уже сейчас Покровское и Добропольское направление разделяют, что неудивительно, поскольку действия россиян в районе Доброполья и дальше происходят и будут происходить параллельно с действиями россиян у Покровска.

То есть не исключено, что враг может начать штурм Доброполья и Белозерского независимо от ситуации под Покровском. Следующими целями россиян станут поселки Новодонецкое и Александровка – россияне будут двигаться на север к админгранице с Харьковщиной и на запад к Днепропетровщине. Главная цель россиян в Донецкой области – полная оккупация области.



Варианты дальнейших событий на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Однако нужно отметить, что это варианты, которые могут стать действительностью при определенных обстоятельствах. Потому что мы должны учитывать, что есть Силы обороны Украины, которые делают все возможное для уничтожения врага в очень тяжелых условиях. И еще есть одна переменная – надежный тыл. Тыл, который работает для армии или в армии и который делает все возможное, чтобы помочь нашим защитникам.

Наш враг силен, и он ищет новые пути, чтобы уничтожить как можно больше наших сел и нас самих, ищет новую тактику для наступлений, пока кто-то говорит о переговорах. В таких условиях многое зависит от намерений врага, но еще больше от того, как отвечаем на это мы.

Самый простой способ уже сейчас помочь нашей армии – задонатить на сборы для нужд защитников. Вы можете поддержать сборы своих друзей и знакомых. Кроме того, для помощи армии работает и наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.