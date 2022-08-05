В Киеве простились с Алексеем Вадатурским и его женой, которых убила российская ракета

5 августа 2022 , 17:27
Читати новину українською

В Киеве 5 августа простились с Героем Украины, бизнесменом Алексеем Вадатурским и его супругой Раисой. Супруги погибли в своем доме в Николаеве 31 июля, когда туда попала российская ракета.

С Алексеем Вадатурским и его супругой Раисой простились во Владимирском кафедральном соборе. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Читайте также Вадатурский собирался в Турцию: удар мог быть умышленным из-за вопросов зерна

Как прощались с Вадатурскими

Проститься с погибшими пришли многие жители Николаева. Среди них мэр Александр Сенкевич, секретарь горсовета Дмитрий Фалько, депутат горсовета Артем Ильюк, ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко, а также заместитель председателя ГСЧС Украины Максим Грицаенко.

В Киеве прошла церемония прощания с Вадатурским и его женой / Телеграм-канал "НикВести"

Что известно о гибели Вадатурского и его жены: главное

Вас может заинтересовать видео – Бизнесмен Вадатурский погиб во время обстрела орков в Николаеве

 

Автор: Северин Трач