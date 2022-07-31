Своими сверхциничными заявлениями отличились пропагандисты маргарита семионян и борис рожин. Убийство украинского бизнесмена они называют "денацификацией".

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Пропагандисты радуются гибели Вадатурского

Кремлевская пропагандистка маргарита семиньян обрадовалась убийству Алексея Вадатурского и его супруги Раисы. Она назвала это преступление "денацификацией".



Циническое заявление Симоньян / Скриншот

Еще один пропагандист, активно поддерживающий военные преступления россии в Украине борис рожин также обрадовался убийству оккупантами Алексея Вадатурского. По его словам, бизнесмен "спонсировал карательные отряды" – так пропагандист называет поддержку воинов, защищающих собственное государство.



Сообщение бориса рожина / Скриншот

Радость пропагандистов еще раз доказывает, что оккупанты целенаправленно убили бизнесмена Вадатурского и его жену во время массированных обстрелов Николаева.

Гибель Вадатурского: главное

Ночью 31 июля Николаев подвергся мощнейшей атаке с начала полномасштабной войны – оккупанты атаковали ракетами С-300 и реактивными системами залпового огня "Смерч" почти всю ночь. По словам главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, военные преступники выпустили около 40 ракет, в основном по жилым кварталам города.

В ходе обстрелов погиб бизнесмен и владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон", Герой Украины Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россияне спланировали убийство Вадатурских, попав ракетой в спальню их дома, где на тот момент и находились супруги.

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