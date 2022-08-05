У Києві попрощалися з Олексієм Вадатурським та його дружиною, яких вбила російська ракета

5 серпня 2022 , 17:27
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У Києві 5 серпня попрощалися з Героєм України, бізнесменом Олексієм Вадатурським та його дружиною Раїсою. Подружжя загинуло у своєму будинку у Миколаєві 31 липня, коли туди влучила російська ракета.

З Олексієм Вадатурським та його дружиною Раїсою попрощалися у Володимирському кафедральному соборі. Про це повідомляє 24 канал.

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Як прощалися с Вадатурськими

Попрощатися з загиблими прийшло багато жителів Миколаєва. Серед них міський голова Олександр Сєнкевич, секретар міськради Дмитро Фалько, депутат міськради Артем Ільюк, ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко, а також заступник голови ДСНС України Максим Грицаєнко.


У Києві попрощались з Вадатурським / фото НикВести


З Вадатурським попрощалися у Володимирському соборі / фото НикВести

Попрощатися з загиблими прийшло багато жителів Миколаєва / фото НикВести

Вадатурських відспівали у Києві / фото НикВести

 

У Києві прошла церемонія прощання з Вадатурським та його дружиною: дивіться відео

Що відомо про загибель Вадатурського та його дружини: головне

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Автор: Северин Трач