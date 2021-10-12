Просит, чтобы все держались, – Ясько рассказала о состоянии и условиях Саакашвили в тюрьме

Елизавета Ясько заявила, что Михаилу Саакашвили запрещают разговаривать по телефону. А состояние его здоровья ухудшается из-за голодания.

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая недавно рассказала о своих отношениях с Саакашвили, сообщила, что посещала политика 5 и 8 октября. Об этом информирует один из украинских телеканалов.

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Состояние здоровья Саакашвили и его просьбы

В первый день он чувствовал себя хорошо. В пятницу (8 октября – 24 канал), через неделю голодания, конечно, плохо,

– добавила она.

По словам Ясько, Саакашвили "очень просит, чтобы все держались, боролись за будущее и справедливость Грузии, а не оплакивали его здоровье".

Ограничения в тюрьме

Партнерша грузинско-украинского политика также отметила, что в течение первых 10 дней Саакашвили не разрешали иметь матрас и телевизор. Затем, согласно грузинским законам, ему выдали карточку, на которой была небольшая сумма денег.

Он купил телевизор, чтобы знать, что происходит в мире. У него нет связи, ему не разрешают звонить, хотя это является нарушением закона,

– отметила Ясько.

Нардеп уточнила, что обычно позволяют осуществить ограниченное количество звонков в месяц, однако Сааккашвили такой возможности лишили.

Задержание Саакашвили в Грузии: основное

Бывший президент Грузии вернулся на родину 1 октября. За годы отсутствия политика заочно осудили за превышение полномочий и злоупотребление властью.

После приезда Саакашвили задержали и поместили в тюрьму. Политик называет себя "личным пленником Путина" и объявил голодовку.

Его сторонники 8 октября устроили под тюрьмой столкновения с полицией, нескольких митингующих задержали.