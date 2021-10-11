Грузинское Министерство юстиции разместило в сети сообщение, в котором говорится об удовлетворительном состоянии Сакашвили.

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Власти Грузии о состоянии здоровья Саакашвили

Саакашвили принимает назначенные лекарства... Жизненно важные показатели в норме. В частности, давление – 20/90; пульс – 90; сатурация – 97; глюкоза – 101 мг на децилитр,

– говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что из-за голодовки за состоянием здоровья Саакашвили следит персонал тюрьмы.

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В то же время личный врач политика Николоз Кипшитдзе, как пишут "Новости Грузии", настаивает на госпитализации Саакашвили.

По словам Кипшидзе, за последние два дня состояние экс-президента Грузии ощутимо ухудшилось: "Он не ест почти 2 недели, отказался от меда и соков, и теперь пьет только воду".

Ситуацию осложняет и то, что Саакашвили страдает редким заболеванием крови – талассемией. Голодать с таким диагноз категорически запрещено.

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