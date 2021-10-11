Грузинское Министерство юстиции разместило в сети сообщение, в котором говорится об удовлетворительном состоянии Сакашвили.
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Власти Грузии о состоянии здоровья Саакашвили
Саакашвили принимает назначенные лекарства... Жизненно важные показатели в норме. В частности, давление – 20/90; пульс – 90; сатурация – 97; глюкоза – 101 мг на децилитр,
– говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что из-за голодовки за состоянием здоровья Саакашвили следит персонал тюрьмы.
Врач Саакашвили о состоянии здоровья политика
В то же время личный врач политика Николоз Кипшитдзе, как пишут "Новости Грузии", настаивает на госпитализации Саакашвили.
По словам Кипшидзе, за последние два дня состояние экс-президента Грузии ощутимо ухудшилось: "Он не ест почти 2 недели, отказался от меда и соков, и теперь пьет только воду".
Ситуацию осложняет и то, что Саакашвили страдает редким заболеванием крови – талассемией. Голодать с таким диагноз категорически запрещено.
Задержание Саакашвили в Грузии: коротко
- Бывший лидер Грузии вернулся на родину 1 октября. За годы отсутствия политика заочно осудили за превышение полномочий и злоупотребление властью.
- После приезда Саакашвили задержали и поместили в тюрьму. Власти утверждают, что он должен отсидеть тюремные сроки, которые получил.
- Политик называет себя "пленником Путина" и объявил голодовку.
- Его сторонники 8 октября устроили под тюрьмой столкновения с полицией, несколько демонстрантов были задержаны.