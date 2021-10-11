Грузинське Міністерство юстиції розмістило у мережі повідомлення, в якому йдеться про задовільний стан Сакашвілі.

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Влада Грузії про стан здоров'я Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі приймає призначені ліки… Життєво важливі показники у нормі. Зокрема, тиск – 20/90; пульс – 90; сатурація – 97; глюкоза – 101 міліграм на децилітр,

– йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що через голодування за станом здоров'я Саакашвілі стежить персонал в'язниці.

Лікар Саакашвілі про стан здоров'я політика

Водночас особистий лікар політика Ніколоз Кіпшитдзе, як пишуть "Новини Грузії", наполягає на госпіталізації Саакашвілі.

За словами Кіпшидзе, за останні два дні стан експрезидента Грузії відчутно погіршився: "Він не їсть майже 2 тижні, відмовився від меду і соків, і тепер п'є тільки воду".

Ситуацію ускладнює і те, що Саакашвілі страждає на рідкісне захворювання крові – таласемію. Голодувати з таким діагноз категорично заборонено.

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