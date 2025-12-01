В кабинете руководительницы одного из районов Львова обнаружили прослушку

В рабочем кабинете председателя Шевченковского района Львова нашли прослушивающее устройство. Чиновница Ирина Джурик сообщила об этом правоохранителям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Что известно о прослушке в кабинете чиновницы?

Во Львове в служебном кабинете руководительницы Шевченковской районной администрации Ирины Джурик обнаружили устройство, похожее на прослушивающее.

На прошлой неделе его нашли в стене, под потолочным карнизом. Устройство заметили во время покраски помещения.

Устройство в кабинете Ирины Джурик / Фото Львовского горсовета

После находки Ирина Джурик обратилась к правоохранителям. Как сообщают в городском совете Львова, устройство должны были изъять и выяснить, как оно оказалось в кабинете.

Прослушку во Львове находят не впервые