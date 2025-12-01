У кабінеті очільниці одного з районів Львова виявили прослуховування
У робочому кабінеті голови Шевченківського району Львова знайшли прослуховувальний пристрій. Посадовиця Ірина Джурик повідомила про це правоохоронців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
Що відомо про прослуховування у кабінеті посадовиці?
У Львові в службовому кабінеті очільниці Шевченківської районної адміністрації Ірини Джурик виявили пристрій, схожий на прослуховувальний.
Минулого тижня його знайшли у стіні, під стельовим карнизом. Пристрій помітили під час фарбування приміщення.
Пристрій у кабінеті Ірини Джурик / Фото Львівської міськради
Після знахідки Ірина Джурик звернулася до правоохоронців. Як повідомляють у міській раді Львова, пристрій мали вилучити та з'ясувати, як він опинився в кабінеті.
Прослуховування у Львові знаходять не вперше
У вересні у робочому кабінеті мера Львова Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій. Він був вмонтований у зарядний блок радіотелефону.
Раніше повідомлялось, що правоохоронці розслідують інцидент. Садовий зазначав, що має багато запитань, адже незадовго до цього в кабінеті була зустріч із прем'єр-міністеркою, спікером парламенту, а також іноземними гостями. Мер Львова додав, що не хотів би, щоб їхні розмови стали публічними.