Укр Рус
24 Канал Новини України У кабінеті очільниці одного з районів Львова виявили прослуховування
1 грудня, 17:40
2

У кабінеті очільниці одного з районів Львова виявили прослуховування

Дарія Черниш
Основні тези
  • У кабінеті очільниці Шевченківського району Львова Ірини Джурик виявили пристрій, схожий на прослуховувальний.
  • Після виявлення пристрою посадовиця звернулася до правоохоронців для його вилучення та розслідування.

У робочому кабінеті голови Шевченківського району Львова знайшли прослуховувальний пристрій. Посадовиця Ірина Джурик повідомила про це правоохоронців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Дивіться також У Львові будівельники пошкодили водогін: кілька вулиць залишились без води 

Що відомо про прослуховування у кабінеті посадовиці?

У Львові в службовому кабінеті очільниці Шевченківської районної адміністрації Ірини Джурик виявили пристрій, схожий на прослуховувальний. 

Минулого тижня його знайшли у стіні, під стельовим карнизом. Пристрій помітили під час фарбування приміщення. 

Пристрій у кабінеті Ірини Джурик / Фото Львівської міськради

Після знахідки Ірина Джурик звернулася до правоохоронців. Як повідомляють у міській раді Львова, пристрій мали вилучити та з'ясувати, як він опинився в кабінеті.

Прослуховування у Львові знаходять не вперше

  • У вересні у робочому кабінеті мера Львова Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій. Він був вмонтований у зарядний блок радіотелефону. 

  • Раніше повідомлялось, що правоохоронці розслідують інцидент. Садовий зазначав, що має багато запитань, адже незадовго до цього в кабінеті була зустріч із прем'єр-міністеркою, спікером парламенту, а також іноземними гостями. Мер Львова додав, що не хотів би, щоб їхні розмови стали публічними.