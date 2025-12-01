Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Що відомо про прослуховування у кабінеті посадовиці?

У Львові в службовому кабінеті очільниці Шевченківської районної адміністрації Ірини Джурик виявили пристрій, схожий на прослуховувальний.

Минулого тижня його знайшли у стіні, під стельовим карнизом. Пристрій помітили під час фарбування приміщення.

Пристрій у кабінеті Ірини Джурик / Фото Львівської міськради

Після знахідки Ірина Джурик звернулася до правоохоронців. Як повідомляють у міській раді Львова, пристрій мали вилучити та з'ясувати, як він опинився в кабінеті.

Прослуховування у Львові знаходять не вперше

  • У вересні у робочому кабінеті мера Львова Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій. Він був вмонтований у зарядний блок радіотелефону.

  • Раніше повідомлялось, що правоохоронці розслідують інцидент. Садовий зазначав, що має багато запитань, адже незадовго до цього в кабінеті була зустріч із прем'єр-міністеркою, спікером парламенту, а також іноземними гостями. Мер Львова додав, що не хотів би, щоб їхні розмови стали публічними.