Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Что известно о прослушке в кабинете чиновницы?
Во Львове в служебном кабинете руководительницы Шевченковской районной администрации Ирины Джурик обнаружили устройство, похожее на прослушивающее.
На прошлой неделе его нашли в стене, под потолочным карнизом. Устройство заметили во время покраски помещения.
Устройство в кабинете Ирины Джурик / Фото Львовского горсовета
После находки Ирина Джурик обратилась к правоохранителям. Как сообщают в городском совете Львова, устройство должны были изъять и выяснить, как оно оказалось в кабинете.
Прослушку во Львове находят не впервые
В сентябре в рабочем кабинете мэра Львова Андрея Садового нашли прослушивающее устройство. Оно было вмонтировано в зарядный блок радиотелефона.
Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют инцидент. Садовый отмечал, что имеет много вопросов, ведь незадолго до этого в кабинете была встреча с премьер-министром, спикером парламента, а также иностранными гостями. Мэр Львова добавил, что не хотел бы, чтобы их разговоры стали публичными.