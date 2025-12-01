Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Смотрите также Во Львове строители повредили водопровод: несколько улиц остались без воды

Что известно о прослушке в кабинете чиновницы?

Во Львове в служебном кабинете руководительницы Шевченковской районной администрации Ирины Джурик обнаружили устройство, похожее на прослушивающее.

На прошлой неделе его нашли в стене, под потолочным карнизом. Устройство заметили во время покраски помещения.

Устройство в кабинете Ирины Джурик / Фото Львовского горсовета

После находки Ирина Джурик обратилась к правоохранителям. Как сообщают в городском совете Львова, устройство должны были изъять и выяснить, как оно оказалось в кабинете.

Прослушку во Львове находят не впервые