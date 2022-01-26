Протест ФОПовцев может иметь политический подтекст

Среди города украинской столицы заблокировали на несколько часов. Активисты так называемого движения Save ФЛП решили пройтись протестом от Майдана в Верховную Раду. Далее – на украинском.

Вони спробували атакувати Раду. Також намагались силою прорватися всередину крізь кордони поліції.

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ФОПівці почали протест через фіскальний чек

Річ у тім, що від 1 січня в Україні запрацював нарешті закон, який вимагає від більшості приватних підприємців, які працюють із готівкою, видавати клієнтові фіскальний чек. Щоб і клієнт у разі чого міг повернути товар, і щоб підприємець був змушений за проданий товар відзвітувати та не міг приховати факт продажу.

У такий спосіб покупцеві – захист, а продавцеві – фактично примус до сплати державі податків.

Ба більше, через потребу звітувати за продане немає більше можливості приватному підприємцю торгувати контрабандою та фальсифікатом.

Тобто мені як пересічному клієнтові від таких нововведень наче ж суцільний профіт. І я захищений, і бюджет із моїх купівель буде наповнюватися. З бюджету потому мені дороги асфальтуватимуть й лікарні будуватимуть.

Дорого, але є альтернативи

Утім, деякі підприємці дійсно мають із цього приводу іншу думку. Мовляв, їм занадто дорого заводити реєстратори розрахункових операцій, яким фіксують проданий товар і друкують чеки.

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Я наче мав би їм поспівчувати, але ж влада на це запевняє, що є ж варіанти й з безплатними РРО в смартфоні. Бухгалтер для тієї звітності тепер направду не потрібен, Також не потрібен облік непроданого товару.

Рух Save ФОП починався проти карантину

Усі пояснення, які зараз використовують деякі приватні підприємці, чому вони проти фіскальних нововведень – це направду лише "відмазки" тих ФОПівців, які й далі хочуть користуватися старими перевіреними схемами ухиляння від сплати податків.

Ба більше, влада запевняє, що рух Save ФОП взагалі є політичним від самого початку, адже справжніх малих підприємців там не багато. Тоді ж як лідери руху хапаються буквально за найменші приводи для влаштування вуличних протестів.

Тепер вони проти РРО мітингують, але ж починалося це все як рух проти карантинних обмежень. Save ФОП тоді запевняли, що посилений карантин уб'є їхні бізнеси й вимагали від влади його скасувати.

Відтоді минув рік. Про локдауни вже ніхто і не згадує, але наметове містечко руху на Майдані нікуди не поділося. Лише гасла і вимоги вони регулярно там перемальовують.

Протест має ознаки "несправжності"

Складається враження, що save-ФОПівці наче ті японські самураї, у яких, як відомо, немає мети, а є лише шлях. Так і в цих – протест заради протесту.

Мені вже здається не перший раз, що цей рух таки має ознаки "несправжності". Я наперед прошу вибачення перед тими, хто щиро підтримує цей протест, адже зазнає від держави утисків.

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Мені так бачиться, що для справжніх організаторів цього протестного руху всі гасла про захист малого бізнесу лише зручна ширма, щоб мати під рукою готових, як то кажуть, до бою "мітингувальників у середмісті української столиці".



Учасниками протестів можуть керувати / Фото Аліни Туришини, 24 каналу

Я звісно можу помилятися, а ще я не маю жодного сумніву, що абсолютно кожен українець має право на вуличний протест. Утім, з ФОПівцями у мене кожного разу після їхніх протестів залишається якийсь дивний післясмак штучності. Нічого з тим поробити не можу й просто ділюся з вами своїми враженнями.