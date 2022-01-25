Нинішня акція протестів – не наймасштабніша з тих, які були на відповідну тему під Радою. Про вимоги ФОПів в ефірі 24 каналу розповів глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
До теми Під час акції протесту ФОПів під Радою сталися сутички: поліція почала затримувати людей
Чому відбуваються протести
"Серед протестувальників були і ФОПи, окрім провокаторів, які підбурювали людей. Їх привели до Ради жахи і казки, які розповсюджують декілька років про систему РРО", – пояснив Гетманцев.
Перший міф
За його словами, є кілька моментів, які вимагали протестувальники і які не є правдою. Перший міф – про те, що необхідно вести облік залишків товарів і прибуткувати їх.
"Ні. Облік, вести не потрібно. Я хочу, щоб мене нарешті почули. Намагаюсь донести до людей це вже 2 роки. Лише видавайте чек", – наголосив Гетманцев.
Другий міф
Другий міф – про величезні штрафи за те, що не вводиться код товару до РРО. "Це абсолютна маячня, яка не відповідає дійсності", – сказав глава комітету.
Він пояснив, що код на товари потрібно вводити тільки щодо підакцизних товарів (горілки, тютюну).
Щодо інших товарів це робити не потрібно. Достатньо просто в момент продажу обводити назву товару і його вартість.
Гетманцев розповів про вимоги ФОПів: дивіться відео
Які вимоги ФОПів: головне
- Сьогодні, 25 січня, розпочалась акція кількох тисяч ФОПів, яких ще зранку звозили до столиці автобусами.
- ФОПи обіцяють перекрити весь урядовий квартал. Раніше вони прорвали паркан та почали силою штурмувати Верховну Раду.
- Це не перші мітинги підприємців під Радою. Остання акція була 17 грудня.
- Наразі ФОПи виступають проти запровадження обов'язкового РРО – реєстратора розрахункових операцій.
- Відповідний закон Рада ухвалила ще рік тому, але в грудні 2020 року, після протестів підприємців, його дію відтермінували на рік. Документ вводить штрафи – 100% від суми чека у разі першого порушення та 150% за всі наступні.