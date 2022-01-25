Нинішня акція протестів – не наймасштабніша з тих, які були на відповідну тему під Радою. Про вимоги ФОПів в ефірі 24 каналу розповів глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Чому відбуваються протести

"Серед протестувальників були і ФОПи, окрім провокаторів, які підбурювали людей. Їх привели до Ради жахи і казки, які розповсюджують декілька років про систему РРО", – пояснив Гетманцев.

Перший міф

За його словами, є кілька моментів, які вимагали протестувальники і які не є правдою. Перший міф – про те, що необхідно вести облік залишків товарів і прибуткувати їх.

"Ні. Облік, вести не потрібно. Я хочу, щоб мене нарешті почули. Намагаюсь донести до людей це вже 2 роки. Лише видавайте чек", – наголосив Гетманцев.

Другий міф

Другий міф – про величезні штрафи за те, що не вводиться код товару до РРО. "Це абсолютна маячня, яка не відповідає дійсності", – сказав глава комітету.

Він пояснив, що код на товари потрібно вводити тільки щодо підакцизних товарів (горілки, тютюну).

Щодо інших товарів це робити не потрібно. Достатньо просто в момент продажу обводити назву товару і його вартість.

Гетманцев розповів про вимоги ФОПів: дивіться відео

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