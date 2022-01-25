Нынешняя акция протестов – не самая масштабная из тех, которые были на соответствующую тему под Радой. Требования ФЛП в эфире 24 канала рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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Почему происходят протесты
"Среди протестующих были и ФЛП, кроме провокаторов, которые подстрекали людей. Их привели к Раде ужасы и сказки, которые распространяют несколько лет о системе РРО", – пояснил Гетманцев.
Первый миф
По его словам, существует несколько моментов, которые требовали протестующие и которые не являются правдой. Первый миф – о том, что необходимо вести учет остатков товаров и приходовать их.
"Нет. Учет вести не нужно. Я хочу, чтобы меня наконец услышали. Пытаюсь донести до людей это уже 2 года. Только выдавайте чек", – подчеркнул Гетманцев.
Второй миф
Второй миф – об огромных штрафах за то, что не вводится код товара в РРО. "Это абсолютный бред, который не соответствует действительности", – сказал глава комитета.
Он пояснил, что код на товары нужно вводить только в отношении подакцизных товаров (водки, табака).
По другим товарам это делать не нужно. Достаточно просто в момент продажи обводить название товара и его стоимость.
Гетманцев рассказал о требованиях ФЛП: смотрите видео
Какие требования ФЛП: главное
- Сегодня, 25 января, началась акция нескольких тысяч ФЛП, которых еще утром свозили в столицу автобусами.
- ФЛП обещают перекрыть весь правительственный квартал. Ранее они прорвали забор и начали силой штурмовать Верховную Раду.
- Это не первые митинги предпринимателей под Радой. Последняя акция была 17 декабря.
- Сейчас ФЛП выступают против введения обязательного РРО – регистратора расчетных операций.
- Соответствующий закон Рада приняла еще год назад, но в декабре 2020 года, после протестов предпринимателей, его действие отсрочили на год. Документ вводит штрафы – 100% от суммы чека в случае первого нарушения и 150% за все последующие.