По предварительным данным, к автозакам отвели 5 человек, затем туда отправились другие протестующие. Это привело к быстро закончившимся столкновениям, а стороны перешли к диалогу.

Читайте также Налоги для ФЛП в 2022 году возрастут: сколько заплатят предприниматели

Следует отметить, что ранее правоохранители призвали организаторов и участников акции вблизи здания Верховной Рады соблюдать мирный формат. За безопасность и порядок отвечали:

Полиция;

Нацгвардия;

Сотрудники ГСЧС.

Требования протестующих: что известно

Главное требование предпринимателей касается принятия Верховной Радой законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Что известно о законопроекте №5866-1

Он предлагает восстановить право ФЛП 1 – 4 групп не применять РРО в отношении товаров и услуг, стоимость единицы которых не превышает 1 минимальную зарплату. Также предлагается ввести отдельные лимиты доходов для ФЛП с наемными работниками.

Между правоохранителями и ФЛП произошли столкновения под Радой / Фото Укринформа