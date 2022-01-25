За попередніми даними, до автозаків відвели 5 осіб, опісля туди вирушили інші протестувальники. Це призвело до сутичок, які швидко закінчилися, а сторони перейшли до діалогу.

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Варто зазначити, що раніше правоохоронці закликали організаторів й учасників акції поблизу будівлі Верховної Ради дотримуватися мирного формату. За безпеку та порядок відповідали:

поліція;

Нацгвардія;

співробітники ДСНС.

Вимоги протестувальників: що відомо

Головна вимога підприємців стосується ухвалення Верховною Радою законопроєкту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Що відомо про законопроєкт №5866-1 Він пропонує відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати РРО щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати. Також пропонується ввести окремі ліміти доходів для ФОПів з найманими працівниками

Між правоохоронцями та ФОПами сталися сутички під Радою / Фото Укрінформу