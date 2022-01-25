Организаторы призывают всех ФЛП выйти утром 26 января на протест под Верховной Радой. В то же время, по некоторым данным, Верховная Рада вечером проведет внеочередное заседание.
Что было раньше ФЛП под Радой пытаются штурмовать Раду: их оттесняют правоохранители
Задержанных отпустили
Ранее СМИ сообщили о том, что 19 участников протеста задержали правоохранители. Однако их якобы отпустили – за них заплатили штраф.
Стражи порядка, охранявшие здание парламента, также разошлись.
Митинг ФЛП разошелся к утру 26 января: смотрите видео
ФЛП призывают всех выйти утром 26 января в 9:00: смотрите видео
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